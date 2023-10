Le notizie di oggi: scontri e arresti ai funerali di una 17enne iraniana morta per l’hijab, nuova Mahsa Amini. In calo le esportazioni nel tessile in Vietnam, perdite per 41 miliardi di dollari. A Gaza proseguono i raid dell’esercito israeliano, nel Daghestan assaltato un aereo proveniente da Tel Aviv. Almeno 13 vittime e decine i feriti di un incidente ferroviario nell’Andhra Pradesh. Sconcerto fra i musulmani di Hong Kong per la presenza di una bandiera cinese in occasione di eventi ufficiali sulla cima della più importante moschea. Decimo incontro fra i leader di Singapore e Malaysia, primo dalla pandemia di Covid-19. La produzione di satelliti russi “non è più concorrenziale”.

BANGLADESH

Il leader dell'opposizione del Bangladesh - Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale del Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) - e decine di membri del suo partito sono stati arrestati dopo violente proteste anti-governative a Dhaka. Nel fine settimana decine di migliaia di dimostranti sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del primo ministro Sheikh Hasina.

IRAN

Si sono svolti ieri fra imponenti misure di sicurezza i funerali di Armita Garavand, la 17enne uccisa in un presunto scontro con la polizia morale per la violazione del velo. Testimoni riferiscono dell’arresto di diverse persone, fra cui due parenti della ragazza, e dell’uso della forza da parte degli agenti. Una folla ha partecipato alle esequie, in una vicenda che ricorda quella di Mahsa Amini.

VIETNAM

Le previsioni per le esportazioni del tessile e dell’abbigliamento in Vietnam indicano un calo variabile fra il 5 e il 6,3%, con una perdita nel settore attorno ai 41 miliardi di dollari per l’anno corrente. Una diminuzione legata alle debolezze del mercato globale, con pesanti ripercussioni per il Paese: dopo smartphone ed elettronica, il tessile è il terzo settore trainante dell’economia locale.

ISRAELE - PALESTINA

Nella notte l’esercito israeliano avrebbe ucciso “decine” di miliziani di Hamas a Gaza, ancora oggetto di pesanti bombardamenti e di operazioni di terra con carri armati. Scontri anche a Jenin, in Cisgiordania, con almeno quattro palestinesi uccisi. Intanto le autorità del Daghestan hanno arrestato almeno 60 persone in relazione all’assalto di ieri in aeroporto, che ha preso di mira i passeggeri di un volo proveniente da Tel Aviv. Gli assalitori alla caccia di “ebrei” erano circa 150, una ventina i feriti.

INDIA

È di almeno 13 morti e decine di feriti il bilancio, ancora provvisorio, di una collisione fra due treni avvenuta ieri nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh. Almeno tre carrozze di uno dei due mezzi, carichi di passeggeri, sono deragliate nell’incidente: il Visakhapatnam-Ragada si è fermato per la rottura di un cavo aereo e il treno in arrivo, Visakhapatnam-Palasa Express, lo ha tamponato.

HONG KONG - CINA

Alcuni musulmani della più grande moschea di Hong Kong, a Kowloon, hanno innalzato la bandiera di Pechino in occasione di cerimonie ufficiali a luglio e ottobre, per celebrare il passaggio della città alla Cina nel 1997 e la festa nazionale del primo ottobre. Una mossa che ha suscitato sgomento e disappunto nella gran parte dei fedeli, che parlano di “sfida” alla dottrina islamica.

MALAYSIA - SINGAPORE

Il primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim guida oggi una delegazione di altro livello a Singapore, per il decimo incontro fra i leader della città-Stato e Kuala Lumpur, primo dall’inizio della pandemia di Covid-19. Si tratta di una piattaforma “fondamentale” per discutere di questioni bilaterali ed esplorare nuove aree di cooperazione, oltre a essere “indicatore” delle relazioni.

RUSSIA

Secondo il presidente dell’agenzia spaziale russa Roskosmos, Jurij Borisov, il modello russo di produzione di satelliti e altre strutture per attività cosmiche “non è più concorrenziale”, ammettendo di essere rimasto molto indietro rispetto alle realizzazioni di americani e cinesi. Negli Stati Unitivi è la capacità di produrre 3mila apparati all’anno, in Cina fino a 150, in Russia solo 40.

KAZAKISTAN

In Kazakistan è avvenuta una tremenda esplosione di metano nella miniera carbonifera Kostenko nella regione di Karaganda, dove i morti finora accertati sono 42, su 252 minatori presenti all’interno, e diversi risultano ancora dispersi. Oltre una ventina di essi sono ricoverati con gravi sintomi di avvelenamento; sul luogo si è recato il presidente Kasym-Žomart Tokaev.