di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Oltre 30 studenti, di cui molti appartenenti alla Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), sono stati arrestati a Sunamganj ai sensi della legge anti-terrorismo per sospetti legami con la Islami Chhatra Shibir, un’organizzazione studentesca che fa capo al Bangladesh Jamaat-e-Islami, il più grande partito politico islamista del Paese.

Il giorno successivo i genitori hanno tenuto una conferenza stampa a Dhaka sostenendo che i loro figli fossero innocenti. “Possiamo dire con certezza che i nostri figli non sono coinvolti in alcuna attività anti-statale, sono solo normali studenti”, hanno detto. Ali Ahasan Junaid, fratello di uno dei giovani arrestati, ha spiegato che “il 29 luglio i ragazzi erano andati a fare una gita in barca a Tangua Haor e per molte ore sono stati irraggiungibili al cellulare. Solo alle 22 hanno tutti chiamato le famiglie chiedendo i dati delle nostre carte di identità e dicendoci che erano stati arrestati e si trovavano alla stazione di polizia di Tahirpur. Abbiamo poi tentato di contattare il sovrintendente della polizia locale e l'ufficiale in carica, ma senza successo”.

Tangua Haor è un ecosistema palustre visitato ogni anno da migliaia di visitatori. Nel rapporto della polizia che riguarda il caso, i 34 studenti sono stati accusati di aver disturbato la sicurezza pubblica con attività terroristiche e di aver cospirato contro lo Stato predisponendo un "jihad religioso". Syed Iftekhar Hossain, comandante della stazione di polizia di Tahirpur, ha spiegato di aver avuto una soffiata affidabile sul fatto che gli studenti fossero coinvolti in attività antigovernative: "Pensate che li abbiamo arrestati senza motivo? Abbiamo ricevuto informazioni solide sul fatto che fossero venuti qui a pianificare un sabotaggio”, ha detto. La polizia ha confiscato agli universitari telefoni cellulari, borse e documenti, tra cui opuscoli su raccolte fondi per l’organizzazione e un programma di lettura del Corano. A inizio settimana un tribunale ha ordinato di incarcerare l’intero gruppo. In un secondo momento a 32 dei 34 studenti è stata concessa la libertà su cauzione.