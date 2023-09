Le notizie di oggi: Emirati, maxi sequestro di 13 tonnellate di Captagon per oltre un miliardo di dollari. Un bambino di 10 anni a Hong Kong arrestato per rapina a mano armata, nel bottino orologi di lusso per quasi 650mila euro. Tharman Shanmugaratnam ha giurato come nono presidente di Singapore. Riaperto il valico di frontiera fra Pakistan e Afghanistan, ma resta la tensione fra le parti. Lavrov: "Russia e Cina si ritirano dalle sanzioni Onu a Pyongyang per il programma nucleare".

BANGLADESH

Due anni di carcere: è la condanna a due attivisti di primo piano in Bangladesh, per una sentenza che - secondo i critici - mira a silenziare il dissenso. Alla sbarra il 63enne Adilur Rahman Khan e il 57enne Nasiruddin Elan leader dell’organizzazione Odhikar, che per decenni ha documentato migliaia di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate di attivisti e brutalità della polizia.

EMIRATI ARABI UNITI

La polizia degli Emirati Arabi Uniti ha sequestrato 13 tonnellate (86 milioni) di pillole di anfetamina nascoste in un container contenente mobili, per un valore di oltre un miliardo di dollari. La droga è conosciuta come Captagon, la “cocaina dei poveri”, ed è stata rivenuta in seguito a una segnalazione. Il sospetto è che sia stato prodotto in Siria, epicentro globale dello stupefacente.

HONG KONG

Un bambino di 10 anni è stato arrestato per rapina a mano armata, assieme a due complici di 14 e 19 anni. Nel mirino un negozio di orologi di lusso nel quartiere di Tsim Sha Tsui, dove hanno rubato in 30 secondi merce per quasi 650mila euro. Secondo The Standard egli aveva indosso l’uniforme scolastica al momento del crimine ed erano dotati di martello, coltelli da macellaio e una mazza.

SINGAPORE

Tharman Shanmugaratnam ha giurato ieri quale nono presidente di Singapore, a due settimane di distanza da una vittoria schiacciante alle urne (70,41% dei voti). Presenti due predecessori, Halimah Yacob e Tony Tan, oltre ai membri del governo. Il ruolo comprende la custodia delle riserve del passato, integrità del servizio pubblico e simbolo di unità in una società multirazziale.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Dopo una chiusura di nove giorni è stato riaperto oggi il valico di frontiera di Torkham, principale punto di passaggio via terra fra Afghanistan e Pakistan. Il confine era stato chiuso dopo un pesante conflitto a fuoco fra i due fronti, bloccando migliaia di viaggiatori e centinaia di camion carichi di merci su entrambi i lati. Nonostante l’accordo continuano gli scambi accuse fra Kabul e Islamabad.

RUSSIA - CINA - NORD COREA

Il ministro russo degli Esteri Sergej Lavrov, a margine dell’incontro al cosmodromo di Vostočnyj, ha sottolineato che Russia e Cina hanno rinunciato ad applicare le sanzioni contro la Corea del Nord. Esse “furono decise in un contesto geopolitico completamente diverso”, contro i programmi nucleari di Pyongyang dal Consiglio di sicurezza Onu, di cui fanno parte anche Mosca e Pechino.

ARMENIA

Come ha spiegato il premier Nikol Pasinyan al Parlamento di Erevan, interpellato della deputata di opposizione Agnessa Khamoyan, il servizio di sicurezza nazionale (Snb) sta verificando le notizie diffuse da vari media sull’arrivo di un consistente numero di membri della compagnia Wagner. Il governo mantiene alta l’allerta.

ISRAELE - AZERBAIGIAN - UZBEKISTAN

Israele ha sottoscritto un accordo con l’Azerbaigian e l’Uzbekistan per formare un’inedita alleanza regionale con Paesi musulmani, finalizzata al trasporto del grano. L’obiettivo è di garantire “la soddisfazione di tutte le esigenze di Tel Aviv nel contesto della crisi globale causata dalla guerra in Ucraina”, un accordo “a lungo termine” con accesso alle tecnologie israeliane.