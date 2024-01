di Sumon Corraya

Il collegio è gestito dalla congregazione della Santa Croce. Per tre giorni ci sono stati incontri ed eventi con gli studenti e la comunità cristiana, anche se il corpo studentesco è formato per il 90% da persone di altre fedi. Mons. Kevin Randall, nunzio apostolico in Bangladesh: "Una formazione i cui frutti si possono vedere nella società civile".

Dhaka (AsiaNews) - Il Notre Dame College, il più importante collegio missionario del Bangladesh, ha celebrato il 75mo anniversario dalla sua fondazione nel campus di Motijheel, a Dhaka. Dal 25 al 27 gennaio si sono tenuti eventi con gli attuali studenti, gli alumni e la comunità cristiana.

Il college, gestito dai missionari della congregazione della Santa Croce, è stato fondato con l’obiettivo di fornire un’istruzione di qualità a livello universitario e contribuire allo sviluppo del Paese. Fin dalla sua nascita sono stati presi in considerazione i bisogni educativi degli studenti così come le sfide economiche che sono costretti ad affrontare coloro che vengono da contesti svantaggiati.

Nazrul Islam, laureatosi nel 1990, ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’istituto: “Se oggi ho un’occupazione è grazie alla buona istruzione del Notre Dame College”, ha detto l’uomo Nazrul, originario di Chittagong e che ora lavora come amministratore delegato presso una società privata.

L’attuale corpo studentesco è formato per il 90% da studenti non cristiani provenienti da tutti gli angoli del Paese. Negli ultimi 75 anni, il college ha formato numerosi individui di successo, tra cui ministri, membri del Parlamento, capi dell'esercito, economisti, cantanti, avvocati, scienziati, medici e atleti.

P. Hemanto Pius Rozario, preside del Notre Dame College, ha accolto i partecipanti alle celebrazioni sottolineando l'impegno dell’istituto per la promozione degli ideali di giustizia sociale. Ha ricordato che la missione della scuola è di instillare negli studenti l'amore verso Dio, il loro Paese e la saggezza e ha citato gli iniziali contributi dei missionari della Santa Croce dagli Stati Uniti, menzionando anche le difficoltà dei primi presidi, come p. Harrington e James Martin, che in un primo momento hanno dovuto affrontare diverse sfide per stabilire l’istituto a Dhaka.

Il vice preside dell’Università di Dhaka, il professor ASM Maqsud Kamal, ha elogiato il Notre Dame College definendolo un “centro di eccellenza” e ha riconosciuto il contributo degli ex studenti al progresso del Paese.

L'arcivescovo Kevin Randall, nunzio apostolico in Bangladesh, ha partecipato come ospite d’onore, e ha lodato il college per la promozione di una cultura del dialogo e cooperazione reciproca, come afferma un documento del Dicastero per l’educazione cattolica. Gli effetti di questa formazione “si possono vedere all’interno della società civile in Bangladesh, dove molti laureati sono debitamente impiegati e stanno rendendo il Paese un posto migliore per se stessi e la comunità. Questo è il motivo per cui il Notre Dame College è un'istituzione educativa di successo”.

Anche il superiore generale della congregazione della Santa Croce, fr. Paul Brdnarczyk, e l’arcivescovo dell’arcidiocesi di Dhaka, nonché presidente dell'organo direttivo del Notre Dame College, mons. Bejoy N D'Cruze, hanno pronunciato discorsi di apprezzamento.

Il Bangladesh è un Paese a maggioranza musulmana e la comunità cristiana - formata da circa 500mila persone - gestisce un'università, 17 collegi e 500 scuole.