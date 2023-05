di Melani Manel Perera

Nel distretto di Puttalam - esempio di convivenza - il cuore delle celebrazioni volute dal governo per la più importante festa annuale buddhista. Tra le attività anche un programma per la prevenzione delle droghe e le donazioni di sangue. Il card. Ranjith: "Questa ricorrenza elevi tutti alla rettitudine e a un'esistenza santa".

Colombo (AsiaNews) - In occasione della festa buddhista del Vesak, in questa settimana in tutto lo Sri Lanka sono in corso programmi religiosi e di beneficenza. Il Vesak è la festa più importante e sacra per i buddhisti di tutto il mondo. Cade nel giorno di luna piena del mese di maggio ed è celebrata come il giorno della tre volte benedetta ricorrenza degli eventi più importanti della vita di Buddha: la nascita a Lumbini, il raggiungimento dell'illuminazione a Buddhagaya e l'ingresso nel Mahaparinirvana (la Morte) a Kushinagar. Anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 54/115 del 1999, ha riconosciuto a livello internazionale la Giornata del Vesak per riconoscere il contributo che il buddhismo, una delle religioni più antiche del mondo, offre al mondo da oltre due millenni e mezzo.

Nello Sri Lanka la festa principale promossa dal governo si tiene in queste ore nel distretto di Puttalam presso il Centro di formazione Kebellewala Sri Rathanasiri Bhikkhu e Maha Pirivena a Chilaw, con il tema "Discernere il giusto come sbagliato e lo sbagliato come giusto porta a stati di sventura".

È la prima volta che un festival statale del Vesak si tiene nel distretto di Puttalam, dove persone appartenenti a etnie e religioni diverse vivono in armonia.

“Il festival statale Vesak 2023 è una benedizione per il distretto di Puttalam - commenta ad AsiaNews il responsabile del locale tempio, il Ven Halpanwila Palitha Thero -. Sono molto felice di ricevere questa grande benedizione. Insieme alle altre attività come la mostra dei bellissimi pandol e delle lanterne del Vesak e le meditazioni, abbiamo promosso anche un programma per la protezione dell'ambiente, uno sulla prevenzione delle droghe e le donazioni del sangue”.

Anche l'arcivescovo di Colombo, il card. Malcolm Ranjith, ha augurato ai principali leader del Sangha dello Sri Lanka e a tutti i fratelli e le sorelle del buddismo una festa del Vesak piena di fede religiosa e di gioia. “In questa grande occasione, tutti gli srilankesi pregano per una grande festa del Vesak che elevi tutti alla rettitudine e all'esistenza santa", si legge nel messaggio inviato alla comunità buddhista in occasione della ricorrenza. Il card. Ranjith aggiunge che è dovere di tutti noi praticare la fratellanza e la tendenza all'accettazione reciproca tra le etnie e le diverse religioni dello Sri Lanka, sviluppando ulteriormente le virtù del Dharma.