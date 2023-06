Le notizie del giorno: tensione tra India e Canada per una manifestazione in cui i sikh hanno "celebrato" l'assassinio di Indira Gandhi. Grattacieli a rischio a Tianjin, evacuate quasi 4mila persone. Il ministro Shanmugaratnam si candida alla presidenza di Singapore. Nuovo ultimatum per i monaci legati al patriarcato di Mosca rimasti nella Lavra delle Grotte a Kiev.

RUSSIA-UCRAINA-MEDIO ORIENTE

Le inondazioni causate dalla diga di Kakhovka, nella regione ucraina di Kherson, hanno già provocato un'impennata dei prezzi dei raccolti a livello globale, con un aumento del 2,4% del grano martedì e dell'1% del mais, prima di scendere leggermente giovedì. Gli analisti sostengono che il Medio Oriente risentirà dei danni ai prodotti agricoli in una regione che è diventata un granaio per il mondo, proprio come è successo quando le esportazioni sono rallentate all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina lo scorso anno.

CINA

Quasi 4mila persone sono state evacuate da 3 grattacieli della città di Tianjin, nel nord della Cina, dopo che alcuni crolli di terreno hanno creato grandi crepe nelle strade vicine. I geologi ritengono siano state causate da cavità sotterranee a una profondità di 1.300 metri. Non si può escludere che la perforazione di pozzi geotermici abbia causato il cedimento del terreno nell'area, hanno dichiarato le autorità locali di Tianjin.

INDIA-CANADA

Il ministro degli Esteri dell’India S. Jaishankar ha ammonito il governo canadese che le attività sul suo territorio di elementi khalistani - gli autonomisti sikh del Punjab - potrebbero avere un impatto sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi. A suscitare la presa di posizione un carro che a Toronto domenica ha rappresentato l'assassinio dell'ex primo ministro indiano Indira Gandhi come una "vendetta" per l'Operazione Bluestar, l'azione militare ordinata dalla Gandhi nel 1984 per stanare il leader separatista Jarnail Singh Bhindrawale e i suoi sostenitori dal complesso del Tempio d'Oro di Amritsar. Il carro ha scatenato rabbia e indignazione in India.

SINGAPORE

Il ministro delle politiche sociali Tharman Shanmugaratnam, 66 anni, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza di Singapore e per questo si è dimesso dagli incarichi di governo. L'annuncio arriva poco più di una settimana dopo che la Presidente Halimah Yacob ha dichiarato che non si candiderà per un secondo mandato. Le prossime elezioni presidenziali di Singapore dovranno essere indette entro il 13 settembre.

AFGHANISTAN

Un'esplosione vicino a una moschea a Nabawi nel nord dell'Afghanistan ha ucciso almeno 15 persone durante una cerimonia commemorativa per il vice governatore provinciale dei Talebani del Badakhshan, morto martedì in un altro attentato. Non è stata rivendicata immediatamente la responsabilità dell'attacco, ma l’Isis Khorasan si era attribuito la responsabilità dell'attentato martedì.

RUSSIA-UCRAINA-ORTODOSSI

Il ministro della cultura dell’Ucraina Aleksandr Tkačenko ha diramato un avviso a tutti i monaci ancora presenti nella Lavra delle Grotte di Kiev della giurisdizione filo-moscovita Upz: dovranno lasciare il monastero entro tre giorni, essendo “concluse le procedure di liberazione degli spazi e restituzione delle proprietà”, altrimenti se la vedranno col tribunale.

KAZAKISTAN

Il presidente kazaco Tokaev ha imposto al sindaco di Astana Ženis Kasymbek di “prendere immediatamente tutte le misure necessarie a livello operativo e di sistema” per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico della capitale. L’iniziativa segue le proteste dei cittadini scesi in strada esasperati perché da oltre una settimana l’acqua viene erogata soltanto di notte.