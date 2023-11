di Melani Manel Perera

All'attivista cattolico Freddy Gamage il presidente Ramos Horta ha conferito l'Ordine di Timor Est, la massima onorificenza nazionale, per il sostegno che diede alla campagna per l'autodeterminazione. Tuttora con la sua testata on line Meepura è una voce attenta alla promozione dei diritti umani in tutta la regione.

Dili (AsiaNews) – Il presidente di Timor Est José Ramos Horta ha consegnato la massima onorificenza nazionale a Freddy Christo Gamage, un noto giornalista e attivista cattolico srilankese che negli anni della battaglia per l’indipendenza dall’Indonesia si spese a sostegno di questa causa. Il conferimento dell’Ordine di Timor Est è avvenuto in concomitanza con le celebrazioni per i 48 anni dalla dichiarazione di indipendenza dal Portogallo nel 1975, seguita l’anno dopo dall’annessione indonesiana durata fino al 2002.

Freddy Gamage svolse un ruolo importante nel sostenere l'indipendenza di Timor Est, conducendo campagne a livello globale, anche nella sua madrepatria, lo Sri Lanka. “Ha fondato un'organizzazione chiamata ‘Amici del Terzo Mondo’, impegnata in varie attività sociali. Ha dovuto affrontare minacce di morte e vivere nelle Filippine come rifugiato politico per salvarsi la vita durante il terrore dell'88/89", ha raccontato ad AsiaNews Aruna Shantha Nonis, presidente del movimento Janodanaya.

Durante l’esilio lavorava con l'Initiatives for International Dialogue (IID), un gruppo di advocacy con sede nelle Filippine ed è in questo ambito che ha cominciato ad occuparsi della causa di Timor Est. Tornato nello Sri Lanka, ha continuato a lottare per la giustizia avviando la testata giornalistica regionale "Meepura", in prima linea nella promozione dei diritti umani in Sri Lanka.

Gamage è anche il presidente del Comitato d'azione per la libertà dei media, una piattaforma per le organizzazioni di giornalisti delle regioni settentrionali, orientali e meridionali dello Sri Lanka. “Lo rispettiamo per la sua grande dedizione alla creazione di una società migliore e ci congratuliamo con lui per aver ricevuto il prestigioso premio dallo Stato di Timor Est”, ha commentato ancora Aruna Shantha.