Aveva 97 anni. Ordinato nel 1991 in comunione con la Santa Sede e il benestare del governo cinese. Per il suo credo, dal 1966 al 1980 è rinchiuso in un campo di lavoro. Nel 2011 rimuove per corruzione il rettore del seminario maggiore dello Shanxi, scontrandosi con le autorità religiose legate al Partito comunista cinese.