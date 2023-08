Le notizie di oggi: Hanoi registra una impennata nel prezzo e nella domanda di riso. Il delegato pontificio di rientro dall’India ha riferito al papa sulla situazione dei siro-malabaresi. Continua per il quinto giorno la protesta dei drusi nella città siriana meridionale di Swida. Taipei riapre ai turisti cinesi, segnale “di pace” a Pechino. Rapporto Onu accusa i talebani di oltre 200 esecuzioni extragiudiziali. Fiori e omaggi al Centro Wagner di San Pietroburgo dopo la morte di Prigožin.

GIAPPONE

Dopo l'India, la cui sonda Chandraayan-3 sta inviando immagini dal satellite terrestre, e la Russia (che ha fallito la sua missione) anche il Giappone punta alla Luna. Nel fine settimana è previsto infatti il lancio del razzo H2-A della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa), già reduce da diversi fallimenti, con a bordo un satellite di imaging avanzato e un lander leggero, che dovrebbe atterrare sul satellite terrestre entro febbraio.

VIETNAM

Hanoi registra un’impennata di domanda e prezzi del riso dopo che il mese scorso l’India, il più grande fornitore al mondo, ha imposto dei limiti alle esportazioni. Per gli operatori è un’opportunità per incrementare produzione e commercio, ma sono emersi al contempo timori per modelli meteorologici sfavorevoli legati al cambiamento climatico, che influiscono sui futuri raccolti.

INDIA - VATICANO

L’arcivescovo gesuita Cyril Vasil, delegato pontificio per l’arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly, ha incontrato papa Francesco al suo ritorno in Vaticano dopo 18 giorni nello stato indiano del Kerala, mettendolo al corrente della situazione di crisi nell’arciepachia di Ernakulam-Angamaly. Il delegato ha discusso con i vari gruppi e fornito le linee guida necessarie; il pontefice lo ha invitato alla fermezza nell’attuare le decisioni prese dal Sinodo siro-malabarese.

SIRIA

Centinaia di siriani nella cittadina a maggioranza drusa di Swida, nel sud-ovest del Paese, sono scesi in piazza per il quinto giorno consecutivo per protestare contro il peggioramento della situazione economica. I dimostranti hanno invocato anche la cacciata del presidente Bashar al-Assad. I leader della comunità, riuniti ieri, hanno sostenuto il diritto alla protesta, purché pacifica.

TAIWAN - CINA

Taipei apre (parzialmente) ai cinesi, consentendone l’ingresso ai turisti e agli uomini di affari nel tentativo di riprendere scambi interrotti dalla pandemia di Covid-19 e lanciando un segnale distensivo a Pechino. La Cina, che sta gradualmente tornando a concedere visti per i propri cittadini per popolari destinazioni fra cui il Giappone, deve ancora aggiungere Taiwan alla sua lista.

AFGHANISTAN

In un rapporto la missione di assistenza Onu in Afghanistan (Unama) accusa i talebani di aver compiuto oltre 200 esecuzioni extragiudiziali dal ritorno al potere nell’agosto 2021. A questi si aggiungono anche 800 casi di violazioni dei diritti umani di ex funzionari o affiliati al precedente governo di Kabul, tra cui arresti e detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti e sparizioni forzate.

RUSSIA

Dopo l’annuncio della morte di Evgenij Prigožin, fin dalla notte del misterioso incidente è in atto una continua processione verso il Centro Wagner di San Pietroburgo, dove le persone portano fiori, candele e galloni della compagnia. Impazzano le versioni cospirative, molti spiegano il frettoloso ritorno di Prigožin in Russia per scongiurare il trasferimento di tutti i suoi mercenari in Africa.

TURKMENISTAN

Nella città di Turkmenbaši, e in diverse altre località del Turkmenistan, le autorità hanno disposto perquisizioni a tappeto nelle case dei cittadini sospettati di “osservare con eccessivo zelo le tradizioni dell’islam”. Le forze dell’ordine hanno confiscato tutta la letteratura religiosa tranne il Corano, essendo proibita ogni pubblicazione che esorti a sottomettersi alle leggi della Sharia.