Le notizie di oggi: il presidente sudcoreano Lee Jae-myung a colloquio con la prima ministra del Giappone Sanae Takaichi. Gli Stati Uniti hanno ritirato le accuse contro il miliardario indiano Gautam Adani in cambio della promessa di nuovi investimenti. Il Pakistan ha inviato in Arabia Saudita jet e sistemi di difesa cinesi e migliaia di uomini. Nuove critiche all'UE per la decisione di incontrare i talebani per i rimpatri di cittadini afgani.

RUSSIA – CINA

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi il presidente cinese Xi Jinping. Il Cremlino ha dichiarato che Putin e Xi intendono discutere della cooperazione economica tra i due Paesi, ma anche di "questioni internazionali e regionali fondamentali". La visita coincide con il 25° anniversario del Trattato di amicizia sino-russo firmato nel 2001 e non ha “alcun collegamento” con il viaggio del presidente statunitense Donald Trump settimana scorsa, ha riferito Mosca.

GEORGIA – CINA

Anche il presidente del Parlamento georgiano, Šalva Papuašvili, nei giorni scorsi si è recato in Cina su invito del Congresso Nazionale del Popolo cinese. Si tratta della prima visita ufficiale di parlamentari della Georgia in Cina negli ultimi 20 anni, e a Pechino erano presenti anche il capo del Gruppo di Amicizia Georgia-Cina, nonché i vicepresidenti e i presidenti delle commissioni parlamentari per gli affari esteri e l'agricoltura.

GIAPPONE – COREA DEL SUD

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha tenuto un vertice con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi questa mattina ad Andong, sua città natale, per discutere di un’ampia gamma di questioni bilaterali e regionali, tra cui probabilmente la Corea del Nord e la guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. I due leader hanno iniziato un incontro a porte chiuse in un hotel nel centro di Andong, che si trova a circa 190 chilometri a sud-est di Seoul, a cui seguirà un incontro più ampio e una conferenza stampa congiunta sull’esito dei colloqui.

INDIA

L’amministrazione statunitense ha iniziato le pratiche di archiviazione nei confronti del miliardario indiano Gautam Adani, accusato di aver corrotto di aver mentito agli investitori statunitensi e di aver corrotto funzionari indiani per 265 milioni di dollari per ottenere l’appalto di progetti e contratti. Il dipartimento di giustizia ha preso la decisione dopo che Adani si è impegnata a investire 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

PAKISTAN – ARABIA SAUDITA

Islamabad ha inviato in Arabia Saudita aerei da combattimento di produzione cinese, i JF-17, sistemi di difesa, anch’essi prodotti da Pechino, e almeno 8mila soldati, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nel Regno, hanno riferito alla Reuters diverse fonti governative e militari. La cooperazione tra i due Paesi si basa sull’accordo di mutua difesa firmato a settembre dello scorso anno con l’obiettivo di proteggere Riyadh da nuovi attacchi iraniani.

AFGHANISTAN

La Commissione per la protezione dei giornalisti ha esortato la Commissione europea a sospendere la decisione di invitare i rappresentanti dei talebani a Bruxelles, con i quali l’UE dovrebbe coordinare l’espulsione e i rimpatri dei cittadini afgani. Un reportage della BBC che riprende i dati Onu, spiega che oggi in Afghanistan tre persone su quattro non riescono a soddisfare i propri bisogni primari, mentre 4,7 milioni di persone sono a un passo dalla carestia, al punto che alcuni genitori si trovano costretti a vendere i figli per continuare a sopravvivere.

MYANMAR

Più di 1.000 operai tessili nel distretto di Shwepyithar a Yangon perderanno il lavoro alla fine di giugno, perché Kings Rich Fashion, fornitore di H&M, cesserà l’attività. La direzione della fabbrica attribuisce la chiusura, dopo dieci anni di attività, al calo degli ordini internazionali, ma i lavoratori sostengono che si tratti di una conseguenza di una più ampia crisi industriale che affligge il Myanmar sotto il regime militare, scrive The Irrawaddy, testata vicino all’opposizione birmana.