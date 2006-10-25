CINA-STATI UNITI

È durato due ore questa mattina il primo faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, dopo che la delegazione della Casa Bianca è stata accolta con tutti gli onori nel cuore di Pechino. Trump ha definito “ottimi” i colloqui senza però addentrarsi nei particolari. I media statali cinesi hanno diffuso invece dichiarazioni di Xi Jinping che Cina e Stati Uniti devono essere “partner e non rivali” per “costruire un futuro luminoso insieme”, ma avvertono anche del rischio di un possibile “conflitto” con gli Stati Uniti sulla questione di Taiwan. Xi sta incontrando anche la delegazione di grandi imprenditori di settori strategici che la Casa Bianca ha voluto come parte della delegazione.

FILIPPINE

A Manila il senatore filippino Ronald "Bato" dela Rosa – fedelissimo di Rodrigo Duterte e come lui accusato di crimini contro l’umanità per il ruolo svolto nella famigerata “guerra alla droga” - ha lasciato il Senato dove si era barricato sotto “custodia protettiva” mentre lui e i suoi avvocati cercavano rimedi legali contro un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale che il governo Marcos sembra intenzionato ad eseguire. L’uscita di dela Rosa è avvenuta poche ore dopo che si sono sentiti alcuni spari all’interno del Senato a Pasay City. Il suo avvocato, Jimmy Bondoc, ha rifiutato di rivelare dove si trovi il cliente, invocando il segreto professionale tra avvocato e assistito.

ISRAELE

Si profila un anticipo di qualche settimana per le elezioni parlamentari in Israele. Sulla spinta dei partiti religiosi - da tempo sulle barricate per la questione della legge sull’esenzione dal servizio militare degli studenti delle scuole rabbiniche – la coalizione che sostiene Netanyahu ha presentato una sua mozione per lo scioglimento della Knesset. L’ipotesi più verosimile, a questo punto, è che le elezioni si tengano all’inizio di settembre, anziché a fine ottobre come prevedeva la scadenza naturale della legislatura. A influire sulla scelta della data saranno anche le festività ebraiche di Rosh-ha-shana, Kippur e Sukkot che cadono proprio in quelle settimane.

INDIA

Sarà VD Satheesan il nuovo capo del governo dello Stato indiano del Kerala. Ad annunciarlo è stato l’Indian National Congress dopo giorni di consultazioni interne seguiti alla vittoria che ha posto fine a dieci anni di governo della sinistra nel Kerala. Satheesan, già leader dell’opposizione nell’assemblea legislativa locale durante il governo del Communist Party of India (Marxist), gode di forte popolarità e dell’appoggio di alleati come la Indian Union Muslim League. All’interno del partito non era il candidato preferito della leadership nazionale di Delhi, ma avrebbe prevalso grazie al maggiore sostegno pubblico e politico.

COREA DEL SUD

L’Hantavirus - che domina in questi giorni le cronache per la vicenda della nave da crociera Hondius che viaggiava dall’America Latina all’Europa – deve il suo nome a una vicenda asiatica. Fu infatti identificato per la prima volta nell’area del Hantan River, vicino all’attuale confine tra le due Coree. Durante la Guerra di Corea, il virus infettò oltre 3.200 soldati delle Nazioni Unite tra il 1950 e il 1953. Il virologo sudcoreano Lee Ho-wang riuscì a isolare il virus da un roditore catturato vicino al fiume Hantan, che attraversa le zone settentrionali delle province di Gangwon e Gyeonggi. Successivamente contribuì anche allo sviluppo del primo vaccino al mondo contro questa malattia.

COREA DEL NORD-RUSSIA

La Corea del Nord ha guadagnato fino a 14 miliardi di dollari in tre anni inviando le proprie truppe nella guerra contro l'Ucraina, e fornendo armi alla Russia. Questa somma equivale di fatto al Pil annuo della repubblica, secondo l'agenzia di stampa giapponese Nikkei, e secondo la Banca di Corea la crescita economica grazie alla partecipazione alla guerra nel 2024 è stata del 3,7%, il dato più alto degli ultimi anni. Pyongyang potrebbe aver ricevuto da Mosca tra i 7 e i 13,8 miliardi di dollari solo per la fornitura di artiglieria missilistica.

KAZAKISTAN

Il livello del mar Caspio continua a scendere, e la superficie di alcune isole negli ultimi anni si è allargata di due-tre volte, come comunica un servizio di Orda.kz che documenta l’indagine della filiale del Caspio dell’Istituto di Oceanologia dell’Accademia delle Scienze di Russia insieme agli specialisti del Kazakistan, che mostra come la riduzione della profondità delle acque sta modificando anche le linee delle rive, con l’apparizione di nuove zone di secca.