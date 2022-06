Le altre notizie del giorno: un80enne di Singapore ha scalato la vetta più alta delle Filippine, in Bielorussia è stato introdotto il reato di "nullafacenza". Oxfam chiede di prolungare la tregua in Yemen, l'Indonesia si rifiuta di mandare i propri lavoratori in Malaysia, riapre Shanghai e Pechino ammette altri pattugliamenti intorno a Taiwan.

CAMBOGIA

In vista delle elezioni comunali del 5 giugno è riemersa l’opposizione in Cambogia, dove il primo ministro Hun Sen da quasi quarant’anni governa in modo autoritario. Son Chhay, politico di lungo corso e vice segretario del Candlelight Party, ha organizzato un piccolo raduno di oppositori nella periferia della capitale Phnom Penh, ma è improbabile che ottenga una vittoria contro il partito di governo.

SINGAPORE – FILIPPINE

Un 80enne di Singapore è diventato la persona più anziana ad aver scalato la vetta più alta delle Filippine: il 19 maggio, dopo due giorni di scalata, Peter Chong ha raggiunto la cima del Monte Apo a quasi 3mila metri di altezza sul livello del mare senza nessun problema. Ex dirigente della Singapore Airlines, ha sempre mantenuto uno stile di vita molto attivo e vive nelle Filippine con la moglie.

INDONESIA – MALAYSIA

Un’agenzia del lavoro indonesiana ha annullato il processo di assunzione di alcuni lavoratori migranti che sarebbero dovuti andare in Malaysia a lavorare nelle piantagioni di olio di palma. Al settore, che dipende dalla manodopera straniera, mancano 100mila lavoratori. La Malaysia fa ampio affidamento su immigrati da Indonesia, Bangladesh e Nepal ma alcune sue aziende sono state accusate di utilizzare “lavoro forzato”.

COREA DEL SUD

Sono sette i giovanissimi candidati alle elezioni locali in Corea del Sud dopo che l’età minima per i membri del consiglio comunale è stata abbassata da 25 a 18 anni. La maggior parte proviene da piccoli partiti, mentre i due principali schieramenti del Paese cercano di conquistare la fedeltà dei giovani: il nuovo presidente Yoon Suk-yeol a marzo è stato votato dal 58% degli uomini ventenni, mentre il liberale Lee Jae-myung ha ottenuto la stessa percentuale tra le donne.

CINA – TAIWAN

Nel giorno della riapertura di Shanghai, Pechino ammette di aver condotto pattugliamenti intorno a Taiwan per rispondere alla “collusione” tra Washington e Taipei. Nelle scorse settimana le dichiarazioni di Joe Biden hanno segnalato un cambiamento rispetto alla tradizionale “ambiguità strategica americana”. Lunedì Taiwan ha denunciato la più grande incursione aerea cinese dall’inizio dell’anno.

YEMEN

Oxfam ha chiesto di prolungare di due mesi la tregua tra le parti in conflitto in Yemen che dovrebbe scadere alla mezzanotte di oggi. Il cessate il fuoco firmato a inizio aprile è stato essenziale per portare aiuti alla popolazione e ha portato "un senso di speranza atteso da tempo di poter interrompere il ciclo di violenza e sofferenza", ha affermato Ferran Puig, direttore dell'organizzazione umanitaria,

RUSSIA

La fabbrica Avtotor, che nell’enclave russa nel Baltico di Kaliningrad completava le auto Kia e Hyundai, ha ridotto la produzione di oltre 5 volte a causa delle sanzioni, e per mantenere i posti di lavoro ha proposto agli operai come alternativa la raccolta delle fragole nei boschi circostanti.

BIELORUSSIA

In Bielorussia è stato reintrodotto il “reato di disoccupazione” o “nullafacenza” (tunejadstvo) tipico dei tempi sovietici, con delle speciali commissioni di verifica che rimarranno attive fino a fine anno. L’obiettivo è contrastare la pratica di lavorare o studiare all’esterosenza il permesso dello Stato, che imporrà a questi “fannulloni” delle forti tasse aggiuntive.