Seoul (AsiaNews/Agenzie) - In Corea del Sud l’opposizione ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni, un risultato che mette in difficoltà il presidente conservatore Yoon Suk-yeol, il cui mandato scadrà fra tre anni. Il primo ministro Han Duck-soo e altri leader del People Power Party hanno rassegnato le dimissioni in seguito a quello che gli analisti ritengono sia stata una elezione di metà mandato o una sorta di referendum sull'amministrazione Yoon.

Il Democratic Party (DP) ha ottenuto 175 seggi su 300, a un passo dalla “super maggioranza” di 200 seggi, che avrebbe permesso al parlamento di bloccare le scelte del presidente.

Il leader del DP, Lee Jae-myung, che nel 2022 aveva perso le elezioni contro Yoon, dopo l’annuncio dei risultati, ha affermato che la massima priorità sarà lavorare per una ripresa economica che sia palpabile per il consumatore medio. “I politici di entrambi gli schieramenti devono unire le forze per affrontare l'attuale crisi economica. Il Democratic Party sarà in prima linea nel risolvere la crisi dei redditi”, ha dichiarato, aggiungendo: “Questa non è una vittoria del Partito Democratico, ma una grande vittoria del popolo”.

L’amministrazione Yoon si è trovata in difficoltà ad affrontare una serie di questioni, tra cui l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, il rapido invecchiamento della popolazione e lo sciopero dei medici tirocinanti, in corso da settimane. Nelle settimane precedenti alle votazioni era stato criticato per essere sembrato estraneo all’impatto dell’aumento dell’inflazione sui cittadini. In particolare, durante una visita a un supermercato della capitale Seoul, aveva detto che 875 won (65 centesimi di dollari) per delle cipolle era un prezzo “ragionevole”. Ma quel valore era determinato dai sussidi, altrimenti sarebbe stato di almeno 3-4mila won. Da quel momento i fasci di cipolle sono entrati a far parte della campagna elettorale anche dell’opposizione.

Ma secondo gli esperti sarebbe riduttivo limitare la sconfitta a questa questione. Oltre alla pessima gestione dell’economia, anche una serie di scandali politici e familiari (in particolare quello riguardo la famigerata e costosa borsa di Dior che la first lady ha accettato di ricevere in regalo da un pastore metodista, violando le norme), hanno danneggiato il People Power Party. Al punto che diverse personalità in contrasto con Yoon hanno abbandonato il partito creando nuove formazioni politiche.

Accettando la sconfitta, Yoon ha promesso di “riformare l'amministrazione" e “stabilizzare l’economia”. Alcuni osservatori ipotizzano che il presidente conservatore, per sviare l’attenzione dai problemi economici, potrebbe concentrarsi maggiormente sulla sua agenda estera, compreso il rafforzamento dei legami di sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone, anche se, in caso di taglio del budget da parte dell’opposizione, anche questa alleanza potrebbe indebolirsi.