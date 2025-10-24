Due episodi nello stesso giorno in due aree diverse del Paese hanno provocato oggi una vittima e quattro feriti. Il cambiamento climatico e lo spopolamento delle aree periferiche spinge gli animali ad avvicinarsi sempre di più ai centri abitati. Il nuovo governo pensa ad arruolare cacciatori (che diminuiscono a causa dell'invecchiamento della popolazione).

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - In Giappone cresce in maniera preoccupate il problema degli attacchi di orsi con conseguenze drammatiche per le persone colpite. Solo nella giornata di oggi in due episodi separati si sono registrati un morto e quattro feriti; un bilancio tragico pochi giorni dopo che il governo di Tokyo aveva promesso di rafforzare le misure contro questi animali a causa di un anno record di aggressioni mortali che contava già dall’inizio del 2025 nove vittime.

Negli ultimi anni, gli orsi si sono avvicinati sempre più ai centri abitati del Giappone, spinti da fattori che vanno dal calo della popolazione umana ai cambiamenti climatici. Nella prefettura di Akita, nel nord del Paese, la polizia ha ricevuto oggi la segnalazione di un’aggressione che ha coinvolto quattro persone: una persona è morta e tre sono ricoverate in ospedale. Secondo l’emittente pubblica NHK e altri media locali, due delle persone ferite stavano lavorando nei campi al momento dell’attacco, mentre le altre due sono state aggredite mentre cercavano di aiutarle. Un cacciatore locale avrebbe successivamente abbattuto un orso nelle vicinanze, e la polizia sta indagando per capire se si tratti dello stesso animale coinvolto nell’aggressione. In un altro incidente, avvenuto nella regione centrale di Toyama, una donna anziana è rimasta ferita in un attacco di orso.

Proprio questa settimana, il nuovo ministro dell’Ambiente giapponese, Hirotaka Ishihara, ha promesso di adottare una linea dura contro il problema, definendo gli attacchi “una questione grave”. “Siamo impegnati a rafforzare ulteriormente le varie misure, inclusa la formazione di cacciatori governativi e la gestione della popolazione di orsi,” ha dichiarato.

Negli ultimi mesi, gli orsi hanno attaccato turisti, sono entrati in negozi e si sono avvicinati a scuole e parchi, specialmente nelle regioni settentrionali. In Giappone vivono due specie di orsi: l’orso nero asiatico, noto anche come orso della luna, e il più grande orso bruno, che abita principalmente l’isola settentrionale di Hokkaido. Ogni anno migliaia di orsi vengono abbattuti, ma a causa dell’invecchiamento della popolazione il numero dei cacciatori è in calo, e questo rende sempre più difficile tenere sotto controllo la situazione.