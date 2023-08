CINA-TAIWAN

L'Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato oggi ingenti esercitazioni militari della marina e dell'aviazione intorno a Taiwan. Le operazioni - ha dichiarato il portavoce del Comando del teatro orientale Shi Yi all’agenzia ufficiale cinese Xinhua – hanno l’obiettivo di testare la capacità di combattere in condizioni reali, aggiungendo che i pattugliamenti “servono come un severo avvertimento alla collusione degli indipendentisti di Taiwan con elementi stranieri e alle loro provocazioni”.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha deciso la chiusura definitiva del Centro Sacharov, dedicato alla memoria del dissenso, in tutta la Russia su richiesta del ministero della giustizia, che nelle sue verifiche ha trovato “gravi violazioni sistematiche e non emendabili della legge”, dichiarando il Centro “agente straniero” e la fondazione Sacharov negli Usa come “indesiderata” in Russia.

THAILANDIA

L'ex primo ministro Thaksin Shinawatra tornerà in Thailandia il 22 agosto. Ad annunciarlo con un post sui social media è stata la figlia minore Paetongtarn Shinawatra. La data coincide con il giorno del voto di fiducia in parlamento per Srettha Thavisin, il candidato premier del Pheu Thai (il partito della famiglia Shinavatra) che dovrebbe incassare il sostegno delle forze politiche vicine ai militari. Thaksin vive in esilio volontario dal colpo di Stato del 2006 e su di lui pendono tre condanne per una pena complessiva di 12 anni di carcere.

VIETNAM

Un cabarettista vietnamita è stato arrestato dalla polizia di Ho Chi Minh City, picchiato e poi multato per dei video su temi sociali che aveva pubblicato sul suo popolare account YouTube sei anni fa. Nguyen Phuc Gia Huy, 41 anni, ha partecipato al programma televisivo "Vietnam's Got Talent" e ha un canale YouTube - dove è conosciuto come Cucumber - che conta quasi 900mila iscritti. Gli è stata inflitta una multa di 7,5 milioni di dong vietnamiti (circa 300 euro) per “contenuti non veritieri”.

ISRAELE-PALESTINA

A Gerusalemme Est agenti della polizia israeliana avrebbero picchiato brutalmente un palestinese, imprimendogli una stella di Davide sulla guancia dopo averlo arrestato. L’uomo, residente nel campo profughi di Shuafat, è sospettato per reati di droga; il suo avvocato ha presentato le accuse di brutalità contro la polizia. Secondo il sito israeliano Ynet sedici agenti hanno preso parte all'arresto, ma nessuno di loro aveva la telecamera accesa.

RUSSIA-BUDDISTI

Le università statali della Calmucchia, di Tuva e della Buriazia, le tre repubbliche russe di etnia mongola, hanno costituito un consorzio per lo studio della religione buddista, maggioritaria tra le loro popolazioni, insieme all’università buddista “Daši Čoynkhorlin” e altre istituzioni educative e religiose, durante il Forum buddista di Ulan-Ude.

GIAPPONE

L’alluminio dei treni ultraveloci giapponesi Shinkansen dismessi è stato riciclato in mazze da baseball per bambini, che saranno commercializzate in edizione limitata a partire dal 14 ottobre, giorno in cui il Giappone si celebra il Railway Day. La JR Central dismette i “treni proiettile” dopo una decina d'anni, rottamandone sette all'anno dalla linea Tokaido Shinkansen. L'alluminio recuperato e purificato è stato finora riutilizzato come decorazione per gli edifici.