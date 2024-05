Le notizie di oggi: in un decennio triplicata la povertà in Libano. Summit fra leader di Corea del Sud, Cina e Giappone il 26 e 27 maggio a Seoul, primi colloqui trilaterali in quattro anni. Pesanti piogge pre-monsoniche causano sette vittime nel Kerala. A Zakho in Iraq riapre una secolare chiesa armena. Amministrazione locale russa offre ai bambini un viaggio-premio nella “affascinante” Corea del Nord.