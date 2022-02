Le altre notizie di oggi: il governo siriano sostiene la decisione di Vladimir Putin di riconoscere come indipendenti le due province ucraine; Imran Khan in visita a Mosca; in Cina il costo di crescere un figlio supera quello degli Usa e del Giappone; continuano le proteste in Kazakistan e nel Karnataka indiano; nelle Filippine la scuola si muove su rotaie.

MYANMAR

Secondo Thomas Andrews, l’esperto di diritti umani delle Nazioni unite, la Cina, la Russia e la Serbia stanno fornendo alla giunta militare birmana aerei da combattimento. In base a quanto si legge nel rapporto indipendente, i tre Paesi hanno venduto armi ai militari birmani con “piena consapevolezza che sarebbero stati usati per attaccare i civili”.

FILIPPINE

Un carrello di legno su rotaie con all’interno una lavagna e poco altro materiale: è il nuovo tipo di scuola mobile nato vicino alla città di Tagkawayan, nelle Filippine per portare l’istruzione nei villaggi più poveri mentre a causa della pandemia gli istituti scolastici rimangono chiusi. L’iniziativa è nata a novembre e si è sostenuta grazie a donazioni.

CINA

Il costo di crescere un bambino in Cina supera di quasi sette volte il Pil pro capite. Costi superiori a quelli sostenuti dalle famiglie americane e giapponesi, ma ancora inferiori a quelli della Corea del Sud, afferma una nuova ricerca pubblicata dallo YuWa Population Research Institute con sede a Pechino.

GIAPPONE

TransitionZero, un gruppo di ricerca inglese ha chiesto al governo giapponese di riconsiderare la propria politica energetica basata sulla cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica: la tecnologia per realizzarla non solo sarebbe estremamente costosa, ma non avrebbe nemmeno un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni. Secondo il centro di ricerca l’arcipelago dovrebbe invece concentrarsi sullo sviluppo dell’energia eolica.

INDIA

Continuano i disordini in Karnataka: almeno 20 persone sono rimaste ferite dopo l’uccisione di un membro del gruppo ultranazionalista indù Bajrang Dal. Durante il funerale a Shivamogga sono scoppiate le violenze. Le proprietà dei musulmani locali sono state colpite con pietre. La polizia è intervenuta sparando in aria e usando gas lacrimogeni.

PAKISTAN

Nonostante la crisi ucraina, oggi è in programma una visita del primo ministro Imran Khan in Russia. Il ministro degli Esteri pakistano ieri ha fatto sapere che il premier viaggerà con una delegazione di alto livello. I due leader inoltre "esamineranno l'intera gamma di relazioni bilaterali, inclusa la cooperazione energetica" e altre questioni, tra cui la situazione in Afghanistan.

RUSSIA

Un colpo di scena si è verificato al processo contro Aleksej Naval'nyj che si tiene all’interno del lager di Vladimir: il testimone dell’accusa Fedor Gorozhanko, ex-collaboratore di Naval’nyj e in dissidio con lui per questioni di soldi, ha dichiarato di considerarsi “testimone della difesa”, e che tutte le accuse gli erano state suggerite dai procuratori.

RUSSIA - SIRIA

Il governo siriano sostiene la decisione del presidente russo Vladimir Putin di riconoscere come indipendenti le autoproclamate province di Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale. La scorsa settimana il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha fatto visita al presidente Bashar al-Assad per ispezionare una base aerea russa e informare Damasco delle esercitazioni militari russe nel Mediterraneo orientale.

KAZAKISTAN

In Kazakistan continuano le manifestazioni di protesta in varie città del Paese, che chiedono anche lo scioglimento del parlamento e del partito del potere Nur-Otan, per il quale il presidente Tokaev ha convocato per il 1 marzo un Congresso straordinario, in cui ha promesso di enunciare davanti a tutto il paese il “progetto delle grandi riforme”.