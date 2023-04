Le altre notizie del giorno: a Singapore condannato a morte un uomo per traffico di droga. Le applicazioni per racimolare qualche soldo stanno diventando popolari in Corea del Sud. Morto in India uno dei 12 ghepardi portati dal Sud Africa. Si riaccendono le tensioni in Nagorno Krabakh. L'Unione europea ha imposto nuove sanzioni per il traffico di captagon.

PAKISTAN

Due esplosioni in un deposito di munizioni antiterrorismo nella valle nord-occidentale di Swat hanno provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 50. La regione fino al 2009 era controllata da militanti islamisti. Secondo il portavoce della polizia, le munizioni hanno preso fuoco, "molto probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Finora non è stata stabilita alcuna prova di un attacco dall'esterno".

INDIA

Un ghepardo è morto nel Parco nazionale indiano di Kuno, nello stato del Madhya Pradesh. Si tratta del secondo in meno di un mese e parte dei 12 felini portati in India dal Sud Africa a febbraio. Secondo un rapporto preliminare l’animale sarebbe morto per insufficienza cardiaca. L’India ha reintrodotto i ghepardi lo scorso anno dopo che per 70 anni era stato dichiarato estinto.

SINGAPORE

Tangaraju Suppiah, 46 anni, è stato condannato a morte per traffico di droga per aver tentato contrabbandare 1 kg di cannabis dalla Malaysia e nei giorni scorsi la Corte d'appello ha confermato la sua sentenza, che dovrebbe essere eseguita domani. La famiglia ha chiesto la grazia alle autorità e sollecitato un nuovo processo, ritenendo l’uomo innocente.

COREA DEL SUD

Fare 10mila passi, completare semplici attività come iscriversi ai social media o toccare lo schermo del cellulare quando altri utenti si trovano nelle vicinanze può generare fino a 10 centesimi alla volta per gli utenti dell'applicazione sempre più popolare Toss, della startup sudcoreana Viva Republica. Tre adulti su quattro guadagnano denaro in questo modo in Corea del Sud in un contesto di disoccupazione giovanile crescente e aumento dell’inflazione.

NAGORNO-KARABAKH

La situazione nel Nagorno Karabakh si sta nuovamente infuocando, tanto che vari media russi e azeri paventano a breve “una nuova grande offensiva militare armena”, sottolineando anche la “sempre più evidente posizione anti-russa del premier armeno Pašinyan, che chiama l’Occidente collettivo a espellere la Russia dalla regione”, secondo l’agenzia @Rybar.

RUSSIA

Alla Duma di Mosca il deputato di Russia Unita Sultan Khamzaev ha avanzato la proposta di escludere la lingua inglese dai programmi scolastici, per “uscire dal vettore propagandistico nel mondo dell’istruzione”, perché la lingua degli anglosassoni è diventata internazionale proprio “imponendola come obbligatoria nei programmi di tutto il mondo”.

UNIONE EUROPEA – SIRIA

L’Ue ha esteso le sanzioni per "operazioni di traffico di droga su larga scala" del governo siriano a Wasim al-Assad e Samer al-Assad, due parenti del presidente Bashar al-Assad, due cittadini libanesi e quasi una dozzina di altre persone per il loro sospetto ruolo nel commercio del captagon, un'anfetamina. Citata anche una società russa. Le sanzioni erano state precedentemente imposte al presidente siriano.