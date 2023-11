Le notizie di oggi: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sostiene né sosterrà l’occupazione militare israeliana della Striscia di Gaza. sono già 13 le giovani vittime di alcuni crolli nelle palestre delle scuole della provincia cinese di Heilongjiang. In occasione della festa dell’Unità Popolare, il presidente russo Vladimir Putin ha insignito il patriarca Kirill del premio presidenziale per il 2023. Un terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato al largo dell’Indonesia, ma non c’è pericolo di tsunami. Un’eruzione ha creato una nuova isola nel Pacifico a un km dalle coste giapponesi.

AFGHANISTAN

Almeno sette persone sono state uccise e altre 20 sono rimaste ferite in un'esplosione che ha preso di mira un autobus nella zona Dasht-e Barchi di Kabul, dice il portavoce del dipartimento di sicurezza di Kabul, Khalid Zadran. Il numero delle vittime è destinato a salire. Nessuno ha ancora rivendicato l’esplosione.

ISRAELE - USA

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sostiene né sosterrà l’occupazione militare israeliana della Striscia di Gaza dopo la fine della guerra tra Israele e Hamas. A dirlo è John Kirby, portavoce della Casa Bianca. Biden ritiene che “una rioccupazione di Gaza da parte delle forze israeliane non sia la cosa giusta da fare”. I commenti arrivano dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ventilato l’ipotesi che Israele prenda il controllo della sicurezza a Gaza dopo la guerra.

CINA

I cinesi sono preoccupati dopo che una palestra scolastica è crollata sugli studenti, uccidendone tre e ferendone gravemente uno nella città di Jiamusi, nella provincia di Heilongjiang. Le autorità hanno affermato di aver arrestato un responsabile della palestra e non hanno fornito ulteriori dettagli. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka - insieme all’Argentina - rimane il Paese più vulnerabile economicamente al mondo in un contesto di peggioramento delle condizioni finanziarie globali. Invece la Cina ha subito un forte deterioramento della resilienza finanziaria rispetto al pre-COVID. A rilevarlo è uno studio del Center for Global Development con sede a Washington, che valuta quali paesi sarebbero maggiormente colpiti dal punto di vista economico e finanziario se uno shock esterno dovesse materializzarsi. Si basa sui dati pubblicati dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale e dai governi.

INDONESIA

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito all’alba un settore del Mare di Banda in Indonesia. Il sisma è avvenuto a 370 km (229,9 miglia) a sud-est di Ambon ed è stimato si sia verificato a una profondità di 146 km. Non vi è alcuna minaccia di tsunami a causa del terremoto, ha dichiarato il Pacific Tsunami Warning Center (PWTC).

RUSSIA

In occasione della festa dell’Unità Popolare, il presidente russo Vladimir Putin ha insignito il patriarca Kirill (Gundjaev) del premio presidenziale per il 2023, con una cerimonia pubblica sulla piazza Rossa, anche in risposta all’accusa di crimini contro l’integrità territoriale avanzata nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie dell’Ucraina, per le quali dovrebbe presentarsi a Kiev l’8 novembre per un interrogatorio da parte del giudice preliminare.

GIAPPONE

Secondo un gruppo di ricerca giapponese, una nuova piccola isola è emersa vicino all'isola di Iwoto, a circa 1.200 chilometri a sud di Tokyo, in seguito alle eruzioni vulcaniche sottomarine avvenute dalla fine del mese scorso. Fukashi Maeno, professore associato presso l'Istituto di ricerca sui terremoti dell'Università di Tokyo, ha confermato che le eruzioni freatomagmatiche sono avvenute a circa 1 km dall'isola di Iwoto e in quell’area è apparsa un'isola rocciosa con un diametro di circa 100 metri. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, nella zona si sono verificate eruzioni tra luglio e dicembre 2022, a giugno di quest’anno oltre che quelle in corso dal 21 ottobre.

KAZAKISTAN

Dopo diversi e tragici incidenti nei siti di estrazione del carbone, il ministero dell’industria del Kazakistan ha raggiunto un accordo con la compagnia “Arcelor Mittal Temirtau”, nazionalizzata dal governo di Astana, assicurando che verranno rispettati “tutti i diritti e gli impegni”, compresi quelle delle ditte affiliate e quella di Aktau, per cui vi erano state proteste molto accese da parte degli operai.