di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) – Per conto della comunità cristiana locale, la National Minorities Alliance of Pakistan (Nmap) ha espresso soddisfazione per la liberazione di Saba, 15enne cristiana rapita il 20 maggio da due musulmani. La giovane è ritornata a casa dalla propria famiglia la scorsa settimana. Come accade spesso in Pakistan, il sequestro è avvenuto per convertire all’Islam – e obbligarle poi a sposarsi – ragazze o donne appartenenti alle minoranze religiose.

Cristiani e altri gruppi religiosi minoritari hanno più volte denunciato le conversioni e i matrimoni forzati che colpiscono le giovani delle loro comunità. Essi sottolineano che il comportamento fazioso della polizia e delle autorità giudiziarie sono un ostacolo al superamento del problema.

In una lettera di ringraziamento alla polizia di Faisalabad per aver contribuito alla liberazione di Saba, la Nmap chiede però alle Forze dell’ordine di abbandonare il modo tradizionale con cui sono trattatati i casi di sequestro dei minori. Nella maggior parte dei casi, i giudici fanno cadere il caso e consegnano le vittime ai loro aguzzini, non tenendo conto neanche della legge. Il Child Marriage Restraint Act prevede ad esempio pene severe per gli adulti che sposano minorenni.

Spesso i sequestratori sono vagabondi o persone con precedenti; alcuni di loro sono già sposati e l’obiettivo del rapimento è di natura sessuale. Come spiega ad AsiaNews Robin Daniel, presidente della Nmap, per affrontare la questione la sua organizzazione ha suggerito alla polizia di istituire un apposito comitato a livello distrettuale, sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria.

La Nmap ha organizzato una serie di sit-in per favorire la liberazione di Saba. Lo stesso hanno fatto gli attivisti di Human Rights Focus Pakistan (Hrfp). Naveed Walter, presidente del gruppo umanitario, ha ricordato altri successi di Hrfp nelle campagne per restituire alle proprie famiglie le giovani rapite. È il caso di Sheeza Maqsood nel 2020, Shahnaz Bibi nel 2019 e Nida Sohail nel 2017.