di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - Durante la Quaresima la parrocchia del Santo Rosario di Warispura ha realizzato la lettura continuata di tutta la Bibbia, un'iniziata cominciata dieci anni fa. Anche quest’anno il gruppo di studio biblico locale di San Girolamo ha iniziato con il libro della Genesi il mercoledì delle ceneri per concludere ieri, dopo 43 giorni, la lettura degli ultimi capitoli dell’Apocalisse.

All’iniziativa hanno partecipato vescovi, sacerdoti, suore, catechisti, insegnanti, studenti e attivisti per un totale di circa 3mila persone. Anche il vescovo della diocesi di Faisalabad, mons. Inderias Rehmat, ha preso parte all’evento ieri sera.

“Sono molto grato al vescovo per averci sostenuto in ogni passo che abbiamo fatto nella nostra parrocchia”, ha detto p. Pascal Paulus, parroco della chiesa del Santo Rosario. “Abbiamo coinvolto molte chiese della città in modo che persone di diverse denominazioni potessero leggere insieme la Bibbia per la Sua gloria e felicità. La Quaresima ci insegna la preghiera, la carità, l'unione e l'amore reciproco, e tutti questi insegnamenti derivano dalla lettura della Sacra Bibbia”.

“Crediamo nell'unità”, ha proseguito il sacerdote. “E continueremo a organizzare questi eventi per avvicinare le persone alla pace. Sono molto grato al gruppo di studio biblico di San Girolamo e a tutti coloro che hanno aiutato la chiesa e letto la Bibbia durante la Quaresima".

Rivolgendosi ai partecipanti, mons. Rehmat ha affermato: "Prima di tutto mi congratulo con voi per aver completato la lettura della Bibbia in Quaresima, questa è senza dubbio una grande iniziativa di questa parrocchia. È molto bello dirvi che altre parrocchie di Faisalabad e di altre diocesi vi stanno seguendo e leggono la Bibbia in Quaresima. La Bibbia è molto vasta e contiene tanti messaggi per l'umanità; ogni volta che leggiamo la Bibbia impariamo cose nuove che ci aiutano a condurre la nostra vita in modo sereno. Quando dedichiamo tempo al libro sacro, esso ci benedice in diversi modi, illumina la nostra anima interiore e porta pace nella nostra vita".

Interpellato da AsiaNews, Abrar Sahotra, a capo del gruppo di studio biblico di San Girolamo, ha raccontato: "Nel nostro gruppo leggiamo la Bibbia per tre giorni a settimana, ma 10 anni fa abbiamo preso questa iniziativa dando vita anche a una pagina Facebook chiamata ‘La Bibbia è vita’”, dove si possono seguire le dirette delle letture durante la Quaresima.

“Anche le persone che sono malate e non possono venire in chiesa hanno partecipato a questo studio biblico guardandoci da casa. Abbiamo fatto annunci in chiesa e visite porta a porta nella nostra comunità, in modo che sempre più persone potessero partecipare e ricevere benedizioni". Sahota sottolinea come i fedeli abbiano abbiano ricevuto grandi benefici: "Hanno imparato tante cose nuove e dicono di sentirsi più serene. Questa è la nostra missione, portare più persone in chiesa e costruire la pace tra le diverse comunità attraverso lo studio della Bibbia".