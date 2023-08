di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - L’organizzazione no-profit e cristiana Heal Foundation ha distribuito 20 sedie a rotelle e 5 deambulatori durante un evento intitolato “Persone con disabilità: problemi e soluzioni”. All’incontro, tenutosi a Faisalabad, nel Pakistan orientale, hanno partecipato circa 150 persone provenienti da diversi ambiti sociali, tra cui sacerdoti, suore, funzionari governativi, operatori di ong, medici, insegnanti. Erano inoltre presenti p. Abid Tanveer, vicario generale della diocesi di Faisalabad, Amna Alam, vicedirettore del dipartimento per i servizi sociali, e Afshan Habib, psicologa del Centro di educazione speciale. Lubna Shahbaz, vicepresidente della Heal Foundaztion, ha dato un caloroso benvenuto presentando il rapporto annuale delle attività dell'anno 2022, mentre, nel corso della giornata, diversi esperti si sono confrontati sulle sfide affrontate dalle persone con disabilità.

Dopo la distribuzione delle sedie a rotelle e dei deambulatori, sono intervenuti anche i leader religiosi: “Dobbiamo adottare misure concrete per ridurre le difficoltà delle persone con disabilità”, ha detto p. Abid Tanvir. “Sono davvero felice di questa iniziativa della Heal Foundation. Dobbiamo sensibilizzare le persone a cambiare il comportamento nei confronti delle persone disabili. Nel Vangelo leggiamo le storie di tanti disabili che si sono rivolti a Gesù per essere guariti. Egli li ha sempre trattati con molta umiltà. Questo è ciò che dobbiamo fare nella nostra vita per la felicità di nostro Signore”.

Nasreen Bibi, 50 anni, una donna con disabilità che ha ricevuto una sedia a rotelle dalla fondazione, ha condiviso la propria storia: “Appartengo a una famiglia molto povera e a causa della mia disabilità sono costretta a stare a letto da molto tempo. La mia famiglia non era in grado di acquistare una sedia a rotelle per potermi muovere. Grazie al Signore, l'équipe della Heal Foundation ha visitato la nostra casa, mi ha invitato a partecipare a questo programma e mi ha dato questa sedia a rotelle. Sono davvero grata a questa organizzazione per aver fatto un lavoro così grande per noi, continuerò sempre a pregare per loro".

Shahbaz Aziel, presidente della Fondazione Heal, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, agli ospiti e ai partecipanti per il loro coinvolgimento nel programma, affermando: “Continueremo a fornire i nostri servizi a queste persone speciali e raggiungeremo sempre più persone per ottenere il loro sostegno. Continueremo a bussare alle porte delle istituzioni governative per sostenere queste persone”.