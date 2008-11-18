Le notizie di oggi: un incendio nel Fujiang nella "capitale cinese delle calzature" ha causato 28 morti. Il primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim lancerà un proprio avatar prodotto con l'AI. Alberghi e ristoranti del Giappone faticano a far fronte all'alto numero di turisti. Il Pakistan vuole fare da mediatore anche in Libia.

THAILANDIA

Sedici persone, soprattutto funzionari distrettuali e personale ospedaliero, sono state arrestate per aver permesso ai figli di coppie cinesi di ottenere la cittadinanza thailandese con false registrazioni di paternità. Decine di altre persone sono sospettate, inclusi 18 uomini che avrebbero agito come “falsi padri”. Uno di loro azionista della China Railway No.10 con una quota del 10,2%, ed è sospettato di agire come prestanome thailandese per la società, implicata nel crollo di un edificio a Bangkok durante il terremoto del marzo 2025.

MALAYSIA

Il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, lancerà nei prossimi giorni un proprio avatar creato con l’intelligenza artificiale dalla società Zetrix AI Bhd e che si chiama PMX AI, un riferimento al ruolo di Anwar come decimo premier del Paese. PMX AI è stato addestrato con i discorsi fatti finora da Anwar, in modo che quando parla, il suo aspetto e il suo tono siano inconfondibili con quelli del premier. Servirà ad aiutare le persone a orientarsi tra i servizi governativi.

CINA

Un incendio divampato in una fabbrica di scarpe nella città di Jinjiang, nel sud-est della Cina, ha causato almeno 28 morti. Le immagini pubblicate dall’agenzia di stampa statale Xinhua hanno mostrato enorme colonne di fumo nero e persone che sembrano intrappolate sul tetto. Jinjiang, nella provincia del Fujian, è spesso definita la "capitale cinese delle calzature" poiché si stima che produca il 20% delle scarpe sportive di tutto il mondo.

GIAPPONE

Oltre il 70% delle strutture alberghiere in Giappone sta affrontando una carenza di personale mentre il numero di turisti continua a essere elevato. Un rapporto governativo sul tema, pubblicato oggi, sottolinea la necessità di maggiori investimenti nell’automazione, inclusi check-in automatici e robot nella ristorazione, e di una migliore offerta per attrarre lavoratori. Nel 2025 il numero di visitatori stranieri in Giappone ha superato per la prima volta i 40 milioni. Il governo punta a raggiungere quota 60 milioni entro il 2030.

PAKISTAN

Islamabad ha avviato un’attività di mediazione tra le due autorità rivali della Libia. Tuttavia, secondo gli analisti, anche se i tentativi dovessero avere successo, difficilmente porterebbero benefici al Pakistan, che ha intessuto rapporti con la fazione capitanata da Khalida Haftar: a dicembre, il feldmaresciallo pakistano Asim Munir ha visitato Bengasi, nella Libia orientale, dove ha incontrato Haftar. A giugno, il figlio di quest’ultimo, Saddam Haftar, ha visitato il quartier generale dell’esercito pakistano a Rawalpindi per discutere con Munir dell’ampliamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa.

TURCHIA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha offerto ai leader della NATO, alla fine del vertice ad Ankara, delle pistole personalizzate e munite di proiettili per ricordare l'impoirtanza del settore della difesa turco, centrale tra le esportazioni e sempre più importante strumento di politica estera per la Turchia. La rivoltella era probabilmente una Gumusay .357 Magnum, una rara pistola a sei colpi prodotta dall'azienda turca di armi MKE negli anni '90. Diversi capi di Stato non hanno potuto riportare il dono nel loro Paese a causa delle leggi di immigrazione.

ARMENIA - UE

L'Unione europea ha fornito all'Armenia veicoli sminatori telecomandati del peso di circa 20 tonnellate, che saranno impiegati nelle operazioni di sminamento umanitario in aree considerate pericolose. Eduard Petrosyan, direttore del Centro per lo sminamento, ha affermato che ciò “ridurrà significativamente i rischi, diminuirà gli incidenti e, in sostanza, contribuirà allo sviluppo socio-economico dei territori” delle conque regioni (Tavuš, Sjuni, Vajots Dzor, Ararat e Gežarkunik) in cui sono presenti residui bellici esplosivi in seguito ala guerra del Nagorno-Karabakh.

RUSSIA

Il tribunale militare del distretto meridionale della Russia ha dichiarato Evgenij Žadan, un 17enne originario di Donetsk in Ucraina, colpevole di tradimento, preparazione di un attentato terroristico, partecipazione a un'organizzazione terroristica e traffico illegale di esplosivi. È stato condannato a 9 anni di reclusione in una colonia di rieducazione, senza avviare un procedimento penale in quanto minorenne e senza diffusione delle prove delle accuse, ma inserendolo comunque nella lista russa dei terroristi e degli estremisti.