FILIPPINE

Avviando una politica di convivenza con il Covid-19, il governo delle Filippine ha disposto come primo passo la riapertura dei confini e delle scuole. Il dato sui contagi è in calo e non si vedono minacce di un ritorno del virus. Da qui la scelta di permettere, per la prima volta dopo due anni, delle classi. Il Paese è secondo dopo l’Indonesia per numero di casi nel sud-est asiatico.

CINA

Il Partito comunista cinese ha ordinato ai responsabili della pianificazione familiare di “intervenire” per impedire aborti fra giovanissime e donne-single. I funzionari devono anche promuovere una campagna online, improntata al “rispetto del valore sociale del parto, al sostegno del matrimonio e della gravidanza”. Misure finalizzate all’aumento della natalità.

EMIRATI ARABI UNITI

Il celebre grattacielo Burj Khalifa e altri edifici storici negli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman sono stati decorati con simboli e immagini del leopardo d’Arabia, in occasione della prima Giornata internazionale dedicata alla specie protetta, celebrata ieri. Il felino è il principale predatore della regione e rappresenta una icona nella cultura locale ed è a rischio estinzione.

AFGHANISTAN

Cina e Pakistan intendono aprire all’ingresso dell’Afghanistan nel corridoio economico fra i due Paesi (Cpec). Il tema è stato al centro dell’incontro fra il primo ministro pakistano Imran Khan e il presidente cinese Xi Jinping. Per gli esperti economici locali una eventuale entrata di Kabul favorirebbe gli scambi commerciali nella regione.

THAILANDIA - ASIA

La Thailandia è una ”democrazia imperfetta” e si colloca al 72mo su 167 paesi, stesso livello dell’anno scorso, secondo l’indice democrazia 2021 dell’Economist. Il regno si è classificato sotto Malaysia (39), Indonesia (52), Filippine (54) e Singapore (66), ma sopra Vietnam (131), Cambogia (134) e Myanmar penultimo, migliore solo della Corea del Nord e seguito dall’Afghanistan.

RUSSIA

Il leader del partito liberal-nazionalista Vladimir Žirinovskij è stato ricoverato e intubato in terapia intensiva per Covid-19, di cui aveva nascosto l’infezione per due settimane per non incoraggiare i no-vax. In precedenza, egli ha ricevuto già otto dosi di vaccino di ogni tipo prodotto in Russia.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il ministro azero degli Esteri Džejkhun Bayramov ha detto che nel Nagorno-Karabakh sono state trovate fosse comuni, dove erano state sepolte centinaia di persone di provenienza sconosciuta. I servizi segreti armeni riferiscono di aver sgominato una rete di spie al soldo di servizi stranieri. Arrestati 19 armeni, tra cui militari, che si erano venduti in cambio ricompense e promozioni.