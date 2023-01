FILIPPINE

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ieri ha nominato Carlito Galvez capo della difesa, spingendo alle dimissioni l’ufficiale in carica del Dipartimento della Difesa nazionale, Jose Faustino. La settimana scorsa Marcos ha nominato Andres Centino capo dell'esercito, in sostituzione di Bartolome Bacarro. Le mosse del presidente sembrano indicare un distanziamento rispetto all’amministrazione Duterte, che aveva inserito nel proprio governo militari in pensione e aumentato gli stipendi di soldati e poliziotti.

THAILANDIA

Alcuni soldati thailandesi hanno ucciso sei sospetti trafficanti di droga in una giungla nel nord del Paese. La sparatoria è avvenuta nei pressi del “Triangolo d'oro” – al confine tra Thailandia, Myanmar e Laos – nota zona di contrabbando. L'esercito ha detto che i soldati hanno perquisito 19 zaini appartenenti agli uomini uccisi e hanno trovato 300 kg di ketamina e tre pistole.

MYANMAR

Milizie pro-regime stanno costringendo gli abitanti delle regioni del Sagaing e di Mandalay a partecipare alle riunioni della campagna elettorale dell'Union Solidarity and Development Party, il partito legato alla giunta militare golpista. Nonostante il conflitto civile in corso, l’esercito ha annunciato che ad agosto si terranno le elezioni generali.

INDIA

Nel distretto di Lakhimpur, nello Stato indiano di Assam, è iniziato lo sgombero di circa 500 famiglie per liberare 450 ettari di terreno, che il governo ritiene siano occupati illegalmente. I residenti, perlopiù famiglie di musulmani bengalesi, hanno dichiarato di vivere nella zona da decenni e di aver presentato legali documenti di proprietà, rifiutati dal governo guidato dal Bharatiya Janata Party.

AFGHANISTAN – PAKISTAN

Negli ultimi 30 anni sono moltissimi gli afghani che hanno trovato rifugio in Pakistan. Ma spesso scambiano una brutta situazione con un’altra a causa delle difficoltà economiche che impediscono un’adeguata accoglienza dei profughi: secondo alcune stime al Pakistan costerebbe 2,2 miliardi di dollari prendersi cura dei 700mila rifugiati afghani presenti nel Paese, che, accusati dell’aumento del costo degli affitti, vengono sempre più spesso respinti indietro.

GIAPPONE – USA

Gli Stati Uniti vogliono spostare le unità dei Marines americani nelle isole giapponesi di Okinawa entro il 2026, armandole con missili e attrezzature più leggere per scoraggiare le forze armate cinesi. Secondo il quotidiano Yomiuri gli Stati Uniti hanno già informato il Giappone della riorganizzazione, che la annuncerà nei prossimi giorni dopo un incontro bilaterale a Washington. Nel frattempo Tokyo ha comunicato il nuovo piano di aumento delle spese militari, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale.

RUSSIA – IRAN

Iran e Russia intendono “azzerare” i dazi doganali sul 90% delle merci, come afferma Rahmatulla Harmali, direttore delle Dogane presso l’Organizzazione dello sviluppo del commercio dell’Iran, secondo il quale “vi sarà una forte crescita del commercio con la Russia, aumentando il volume delle nostre esportazioni fino a 4 miliardi nei prossimi 4 anni”.

ASIA CENTRALE

Sono iniziati in Asia centrale dei flussi atmosferici anomali di gelo particolarmente intenso, come comunica il “Meteožurnal” di Taškent, per cui le temperature scendono fino a meno di 40 gradi sottozero in tutti Paesi della regione. In Kazakhstan le scuole sono già passate al regime on-line, in Azerbaigian i ragazzi disertano le lezioni.