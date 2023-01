Le altre notizie del giorno: premier pakistano propone a India colloqui di pace. Nazioni insulari del Pacifico contro rilascio acque contaminate di Fukushima. In Cina milioni di persone in viaggio per il Capodanno lunare. In Oman la prima base di lancio spaziale del Medio oriente. Cittadini russi accusano Putin di aver creato uno Stato nazista.

FILIPPINE

Un tribunale ha prosciolto la Nobel per la pace Maria Ressa dall’accusa di evasione fiscale. La sentenza di proscioglimento (per quattro imputazioni) riguarda anche il suo giornale Rappler. Nei confronti della giornalista sono aperti altri tre casi criminali, tra cui uno per diffamazione per il quale rischia quasi sette anni di carcere.

PAKISTAN-INDIA

Shehbaz Sharif propone al governo indiano di avviare discussioni per risolvere problemi come quella sulla sovranità del Kashmir. Il premier pakistano ha detto di aver chiesto agli Emirati Arabi Uniti di mediare tra le due parti.

OCEANIA-GIAPPONE

Le nazioni insulari del sud Pacifico hanno chiesto a Tokyo di rinviare il rilascio in mare delle acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima, danneggiata dal maremoto del 2011. Le autorità nipponiche hanno detto che l’operazione potrebbe partire tra la primavera e l’estate.

CINA

Milioni di cinesi sono in movimento per raggiungere le proprie residenze di origine alla vigilia del Capodanno lunare, che cade il 21 gennaio. Dopo tre anni di restrizioni anti-Covid, il governo spera che le riaperture favoriscano i consumi e una ripresa dell’economia. Esperti temono che gli spostamenti di massa possano far dilagare la pandemia nelle campagne.

OMAN

Il sultanato avvierà quest’anno la costruzione della prima base di lancio spaziale del Medio oriente. L’Etlaq Space Launch Complex sorgerà nella città portuale di Duqm. I lavori saranno completati in tre anni, ma il primo lancio potrebbe avvenire già a inizio 2024.

RUSSIA

Un gruppo di cittadini russi della provincia di Ishimbajsk in Bashkortostan ha inviato una lettera aperta a Putin. Nella missiva si afferma: “Lei ha creato un regime totalitario, simile alla Germania nazista... difendete i diritti soltanto delle Forze dell’ordine, che sono sempre pronte a uccidere la gente comune, ma alla fine che cosa potrete fare senza il popolo?”.

TAGIKISTAN-KIRGHIZISTAN

Nonostante i rigori invernali sempre più pesanti, una finestra di disgelo si è aperta tra Tagikistan e Kirghizistan, con un colloquio telefonico tra i due presidenti Rakhmon e Žaparov. L’occasione è stata il trentennale delle relazioni diplomatiche. Discusse le “prospettive di collaborazione” tra i due Stati, a partire dalla marcatura delle frontiere.