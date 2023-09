Le notizie di oggi: ad Aung San Suu Kyi sono state rifiutate cure esterne. Due panda giganti dello zoo di Edinburgo torneranno alla Cina entro la fine dell'anno. La presidente di Taiwan è partita oggi per una visita ufficiale in eSwatini. Israele ha bloccato l'esportazione di merci da Gaza. Riaperti invece i mercati di frontiera tra Tagikistan e Afghanistan. Le Chiese ortodosse ucraine hanno adottato il calendario gregoriano al posto di quello giuliano.

RUSSIA – COREA DEL NORD

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un incontrerà il presidente russo Vladimir Putin entro la fine del mese. A rivelarlo sono stati alcuni funzionari americani, secondo cui i due capi di Stato discuteranno della possibilità che Pyongyang fornisca armi a Mosca per combattere la guerra in Ucraina. Per Kim Jong Un si tratterebbe di una rara visita all’estero: l’ultima si era tenuta nel 2019 sempre in Russia, a Vladivostok.

MYANMAR

Secondo alcune fonti della Reuters, i militari golpisti hanno respinto la richiesta di un medico esterno per visitare Aung San Suu Kyi, 78 anni, ex leader del Myanmar attualmente in carcere. Dopo il colpo di Stato da parte della giunta militare è stata incarcerata e condannata a 27 anni di carcere per reati fittizi. Il premio Nobel per la Pace, che secondo la fonte non riusciva a mangiare bene e si sentiva stordita, è stata visitata da un medico del reparto penitenziario.

INDONESIA

Nei giorni scorsi l’ex governatore di Jakarta, Anies Baswedan, ha nominato il capo del più grande partito islamico indonesiano come suo vice alla corsa per le elezioni presidenziali del 2024, una mossa che secondo i commentatori punta ad aumentare la sua popolarità. I sondaggi dicono che le elezioni saranno una gara serrata tra il governatore di Giava centrale, Ganjar Pranowo e il ministro della Difesa, Prabowo Subianto, che hanno entrambi ricevuto il sostegno dell'attuale presidente, Joko Widodo.

CINA

I panda giganti dello zoo di Edimburgo torneranno in Cina a dicembre: Tian Tian e Yang Guang devono tornare indietro in base ai termini del prestito di 10 anni, prorogato di due anni a causa della pandemia da covid-19. Secondo i responsabili della struttura, che paga alla Cina 750mila sterline all’anno per i panda, gli animali hanno avuto un “impatto incredibile” sui visitatori.

TAIWAN

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è partita oggi per una visita ufficiale in eSwatini (chiamato Swaziland fino al 2018), uno dei pochi alleati dell’isola e l’ultimo in Africa. Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio, ha ora legami formali solo con 13 Paesi, quasi tutti piccoli e poco sviluppati. Taiwan ha fornito grossi aiuti alla monarchia assoluta circondata per intero dal Sudafrica, tra cui farmaci antivirali nel 2021 per aiutare il re Mswati III a riprendersi dal covid-19.

ISRAELE – PALESTINA

Le forze israeliane hanno ordinato la sospensione di tutti i beni commerciali in uscita dalla Striscia di Gaza . L'esercito israeliano, che controlla i valichi di frontiera tra Israele e la Striscia, "ha rilevato diversi chilogrammi di esplosivo di alta qualità, nascosti all'interno di un carico di vestiti trasportato da tre camion" al punto di passaggio di Kerem Shalom (l’unico utilizzato per esportare merci), ha fatto sapere ieri il ministero della Difesa in una nota.

UCRAINA

Dal primo settembre, inizio del nuovo anno liturgico secondo il rito bizantino, la Chiesa ortodossa ucraina autocefala Pzu e la Chiesa ucraina greco-cattolica Ugkz (non quella filo-moscovita Upz), hanno ufficialmente adottato il calendario gregoriano al posto di quello giuliano, che coincide con quello della Chiesa latina, tranne che per la data della Pasqua.

TAGIKISTAN - AFGHANISTAN

Nel Khukumat (provincia) del Gorno-Badakšan in Tagikistan sono stati riaperti a inizio settembre i mercati di frontiera con l’Afghanistan nelle città di Khorug, Darvazsk, Bandžsk e Iškašimsk, un primo segnale di possibile distensione tra Dušanbe e Kabul, tra cui l’ostilità era rimasta al massimo livello dopo il ritorno dei talebani di due anni fa.