Le notizie di oggi: Tokyo prevede un impatto significativo dal bando all’importazione di prodotti ittici di Hong Kong e Cina dopo il rilascio delle acque di Fukushima iniziato stamattina. Fallisce anche il secondo lancio di un satellite spia tentato dalla Corea del Nord. Il plauso dei vescovi indiani per l’allunaggio della Chandrayaan-3. Le celebri rocce che si baciano della baia di Halong, in Vietnam, rischiano di collassare. La giunta birmana ha condannato a 20 anni un cantante per un video critico pubblicato sui social.

RUSSIA

Un business-jet Embraer è stato abbattuto da un missile antiaereo nella provincia di Bogolov, nella regione russa di Tver a 200 km da Mosca. Fonti del ministero della Protezione civile riferiscono della morte delle 10 persone a bordo, fra le quali vi era anche il fondatore della compagnia Wagner Evgenij Prigožin. Tra gli analisti sono in molti ad attribuire questa morte a una vendetta pianificata dal presidente Vladimir Putin, che non ha mai perdonato all’ex amico il tentato golpe del 24 giugno.

GIAPPONE - HONG KONG - CINA

Tokyo ha iniziato questa mattina il rilascio di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima, teatro dell’incidente atomico del 2011. Al riguardo, il governo prevede un impatto “significativo” dal bando all’importazione di cibo emanato da Hong Kong e Macao. Fra le voci critiche vi è anche la Cina, maggior importatore di prodotti ittici, pronta a misure protettive per la salute pubblica.

COREA DEL NORD

È fallito anche il secondo tentativo di inviare nello spazio un satellite spia, a tre mesi di distanza dal primo col vettore che si era schiantato in mare poco dopo la partenza. Nel lancio odierno si sono verificati problemi nella terza fase del volo. Kim Jong Un considera strategico il satellite spia per monitorare gli attacchi in arrivo e pianificare meglio i propri. Prossimo tentativo a ottobre.

INDIA

I vertici della Chiesa cattolica in India si sono uniti ai leader della nazione, per applaudire il felice esito della terza missione di esplorazione lunare promossa dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e conclusa con l’atterraggio sul Polo Sud. Mons. Andrews Thazhath, presidente della Conferenza episcopale, ha trasmesso all’Isro le “più calorose congratulazioni” da parte di tutta la nazione per il notevole risultato dell’atterraggio di Chandrayaan 3 sulla luna.

VIETNAM

Le Rocce che baciano della baia di Halong sono a rischio di collasso. È l’allarme lanciato dagli esperti, secondo i quali la struttura, nella provincia settentrionale di Quang Ninh, è minacciata dai processi geologici e dall’aumento dei livelli dell’acqua di mare. Vasta circa 1.553 kmq, la baia è di significativo valore geologico e geomorfologico, oltre a essere una primairia attrazione turistica.

MYANMAR

La giunta militare birmana ha condannato un cantante hip-hop a 20 anni di carcere per un video pubblicato sui social media in cui si è lamentato della carenza di elettricità e ha criticato la leadership al potere. Byu Har, il figlio di un musicista di spicco del Paese, ha anche definito il capo della giunta uno “pazzo incompetente”. Egli si trova rinchiuso nella famigerata prigione di Insein.

TURCHIA - SIRIA

Un’agenzia di viaggi turca punta a rilanciare entro aprile 2024 il turismo nelle zone della Siria controllate dal presidente Bashar al-Assad, a oltre 10 anni dall’inizio di un conflitto che ha visto Ankara sostenere i movimenti di opposizione e filo-estremisti islamici anti-Damasco. La Fest, con sede a Istanbul, prevede viaggi da Istanbul a Beirut, con trasferimento via terra al confine siriano.

TAGIKISTAN

A un anno dalle proteste represse nel sangue, il presidente Emomali Rakhmon ha visitato la regione del Gorno-Badakšan fra imponenti misure di sicurezza. Egli ha evitato la provincia di Rušan dove i poliziotti avevano ucciso 10 persone, ed è intervenuto nel capoluogo di Khoruǧ, inaugurando una nuova agenzia per il lavoro, la migrazione e l’occupazione, oltre a una clinica e ad altre strutture.