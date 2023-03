Riyadh (AsiaNews) - Nelle più importanti università dell’Arabia Saudita verrà promosso l’insegnamento e la pratica dello yoga, nel quadro di una serie più ampia di accordi fra India e Arabia Saudita da siglare entro i prossimi mesi. A darne l’annuncio, nei giorni scorsi, la presidentessa del Saudi Yoga Committee (Syc) Nouf Al-Marwaai, durante un forum organizzato a Riyahd intitolato “Il ruolo dello sport universitario in un’ottica di sostegno alla concezione dello sport nel regno”. Un evento promosso dalla Saudi Universities Sports Federation, in collaborazione col ministero dell’Istruzione, nell’ambito dei progetti e delle iniziative del programma Vision 2030 voluto dal principe ereditario Mohammad bin Salman (Mbs) per “modernizzare” il Paese.

In una delle sessioni del forum è intervenuto la stessa al-Marwaai, confermando gli sforzi in atto perché lo yoga venga introdotto negli atenei e sottolineando i benefici per la salute e il benessere personale degli studenti. “Uno dei pilastri principali nel raggiungimento del programma Vision 2030 - ha aggiunto - è migliorare la partecipazione alle attività sportive e raggiungere l’eccellenza sportiva a livello locale, continentale e internazionale”.

Nello spiegare la pratica dello yoga, l’esperta ha poi ricordato che non è solo meditazione e rilassamento come qualcuno può credere, ma “include la pratica della postura, tecniche di respirazione, controllo dei muscoli e solo in un secondo momento meditazione e rilassamento”. Il comitato, conclude la presidentessa Syc, “punta a scoprire i talenti di illustri praticanti” dei vari tipi di yoga “per affinare la tecnica e sostenerli nel partecipare o rappresentare il regno nelle rassegne competitive locali e internazionali”.

Nel gennaio scorso Riyadh ha organizzato il primo festival dedicato allo yoga. L’evento si è tenuto nel Juman Park, presso la King Abdullah Economic City di Jeddah e ha visto la partecipazione delle più importanti personalità del settore, fra atleti e insegnanti. Nel 2021 l’Arabia Saudita ha sottoscritto con l’India un memorandum d'intesa (MoU) per l‘istituzione di un “protocollo yoga (standard)” finalizzato alla promozione nel Paese, primo esempio di collaborazione nella disciplina fra Riyadh e Delhi.

La rivoluzione silenziosa voluta da Mbs per affrancare la religione da una visione radicale, ma il cui vero obiettivo è aprire il Paese all’economia internazionale, continua fra luci e ombre. Le riforme introdotte negli ultimi anni hanno toccato la sfera sociale e i diritti, fra cui il via libera per la guida alle donne e l’accesso (controllato) agli stadi, oltre all’ambito del culto. Gli arresti di alti funzionari e imprenditori, la repressione di attivisti e voci critiche e la vicenda Khashoggi hanno gettato però più di un’ombra su un cambiamento che è ancora lontano dal modello Dubai.