È deceduto a 88 anni dopo una malattia. Riconosciuto dalla Santa Sede come pastore dell’arcidiocesi dal 2016, si insedia in via ufficiale nel 2020 con il placet governativo. Con 300mila fedeli, quella di Fuzhou è forse la più ricca della Cina. La storia dell’arcidiocesi è segnata però da divisioni e contrasti interni.