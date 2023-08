Le notizie del giorno: Pyongyang ha lanciato due missili a corto raggio "per simulare un attacco nucleare". Sedici morti nell'incendio di un laboratorio per la stampa di T-shirt nelle Filippine. Un adolescente palestinese morto e tre israeliani feriti in nuove violenze in Medio Oriente. Un alpinista giapponese novantenne sulla cima del monte Fuji sulla sedia a rotelle

CINA-INDIA

Secondo l’agenzia Reuters che cita fonti sia in Cina sia in India, oltre al presidente russo Vladimir Putin anche il presidente cinese Xi Jinping potrebbe non prendere parte al vertice del G20 in programma a New Delhi il 9 e 10 settembre. La Cina verrebbe rappresentata dal premier Li Qiang. Se la notizia fosse confermata rappresenterebbe un ulteriore segnale dello stato pessimo dei rapporti tra Pechino e New Delhi.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

La Corea del Nord ha dichiarato di aver lanciato due missili balistici a corto raggio per simulare attacchi nucleari contro obiettivi militari in Corea del Sud. I media statali hanno dichiarato che i test sono stati effettuati come avvertimento contro il dispiegamento di bombardieri strategici da parte degli Stati Uniti nella regione. I media sudcoreani hanno riferito che i missili sono stati lanciati al largo della costa orientale intorno alla mezzanotte. Questo lancio avviene nel corso delle esercitazioni militari annuali di Washington e Seoul.

FILIPPINE

Sedici persone sono morte e solo tre sopravvissute in un incendio che ha raso al suolo un negozio di stampa e produzione di magliette nella zona di Tandang Sora a Quezon City nelle Filippine. La maggior parte delle vittime era costituita da lavoratori provenienti da altre zone del Paese. Secondo uno dei sopravvissuti, è stato possibile utilizzare solo una finestra per uscire dalla casa, poiché le altre finestre al secondo piano erano dotate di grate.

GIAPPONE

Il novantenne alpinista giapponese Yuichiro Miura ha raggiunto i 3.776 metri della vetta del Monte Fuji con un gruppo di amici e familiari, dopo aver utilizzato una sedia a rotelle per la scalata di tre giorni. Miura è arrivato in vetta intorno alle 7:20 del mattino, tra il bel tempo e il vento freddo. Dieci anni fa, all'età di 80 anni, Miura era diventato la persona più anziana a conquistare l'Everest ma nel giugno 2020 era poi stato ricoverato per otto mesi a causa di un ematoma epidurale spontaneo alla colonna vertebrale.

ISRAELE-PALESTINA

Un adolescente palestinese di 15 anni, Samer al-Zaanin, è stato colpito e ucciso ieri dalle forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme nei pressi della Porta di Damasco. Secondo la polizia israeliana aveva tentato un attacco con un coltello in una stazione della metropolitana leggera. In un altro episodio questa mattina tre israeliani sono stati feriti, due dei quali in modo grave, in un attacco con un camion a un posto di blocco in Cisgiordania, vicino alla città israeliana di Modiin.

RUSSIA

In tutti gli aeroporti della provincia di Mosca sono state modificate le regole dell’aviazione leggera, coinvolgendo gli organi della sicurezza, in quanto i velivoli leggeri vengono spesso scambiati per droni ucraini, creando molta tensione e confusione, con continue segnalazioni da parte degli abitanti della zona, costringendo le forze dell’ordine a lunghe verifiche.

KIRGHIZISTAN

L’organizzazione internazionale non governativa “Comitato per la difesa dei giornalisti” (Cpj) ha rivolto un appello alle autorità del Kirghizistan, affinché non procedano con la liquidazione del fondo “Kloop Media”, considerata “un tentativo scandaloso e profondamente cinico di silenziare alcune delle indagini più risonanti del giornalismo nel Paese, soprattutto quelle riguardanti la corruzione dei funzionari statali”.