Le notizie di oggi: si celebrano in Vietnam i 50 anni della riunificazione, con la storica presa di Saigon nel 1975. Pechino approva una legge per aiutare le imprese private; creato elenco di prodotti USA esenti dalle tariffe. Pakistan accusa India: attacco imminente entro 24-36 ore. Perquisita la casa del presidente coreano destituito Yoon: indagini su traffici d’influenze.

GAZA

Da 60 giorni cibo, carburante, medicine e altri articoli non entrano nella Striscia di Gaza, bloccata da Israele. Le organizzazioni umanitarie che operano nell'enclave stanno finendo il cibo da distribuire. Israele ha imposto il blocco il 2 marzo; poi ha infranto il cessate il fuoco di due mesi riprendendo le operazioni militari il 18 marzo, sostenendo che entrambe le misure mirano a fare pressione su Hamas per rilasciare gli ostaggi. I gruppi per i diritti umani definiscono il blocco una "tattica della fame" che mette in pericolo l'intera popolazione e rappresentsa un ennesimo potenziale crimine di guerra.

VIETNAM

In Vietnam si celebra lo storico 50esimo anniversario della riunificazione del Paese nel 30 aprile 1975. Il Vietnam del Nord si impadronì di Saigon, la capitale del Sud sostenuta dagli Stati Uniti, ribattezzata Ho Chi Minh City. "È stata una vittoria di fede", e anche di "giustizia sulla tirannia", ha detto To Lam, capo del partito comunista del Vietnam. La caduta di Saigon, circa due anni dopo che Washington ha ritirato le sue ultime truppe, ha segnato la fine di un conflitto ventennale che ha ucciso circa 3 milioni di vietnamiti e quasi 60mila americani.

CINA

La Cina ha approvato una legge molto attesa mercoledì per aiutare il settore privato tra le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Entrerà in vigore dal 20 maggio e include disposizioni sulla concorrenza leale, l'accesso agli investimenti e ai finanziamenti. La nuova legge "ottimizzerà ulteriormente l'ambiente di sviluppo per le imprese private, garantirà una concorrenza equa sul mercato", ha detto Xinhua, agenzia di stampa statale. Pechino ha inoltre creato un elenco di prodotti fabbricati in USA che sarebbero esenti dalle tariffe al 125%.

INDIA - PAKISTAN

Il ministro dell'Informazione del Pakistan ha dichiarato che il paese dispone di "informazioni credibili" secondo cui l’India intenderebbe lanciare un attacco militare entro le prossime 24-36 ore. Le dichiarazioni arrivano dopo che l’India ha accusato il Pakistan di sostenere i militanti responsabili dell'attacco nella regione del Kashmir amministrata dall’India, in cui la settimana scorsa sono stati uccisi 26 turisti. Islamabad respinge le accuse. Il ministro ha affermato che l’India intende usare l’attacco come "falso pretesto" per un’azione militare.

COREA DEL SUD

I pubblici ministeri sudcoreani hanno perquisito la residenza privata del presidente estromesso Yoon Suk Yeol. Yoon è stato destituito il 4 aprile per il suo tentativo di dichiarare la legge marziale alla fine dell'anno scorso. I pubblici ministeri indagano su un caso di scambio di influenze che coinvolge figure religiose. Stavano cercando documenti e materiale che potessero indicare la loro associazione con l'ex presidente e sua moglie.

KAZAKISTAN

Aumentano in Kazakistan i “vagoni femminili” di varie compagnie ferroviarie, ora anche la Kazakhstan Temir Žoli, coordinate dalla nazionale Passažirskye Perevozki, e ne sono ora 12 in varie direttive interne tra le principali città di Almaty, Mangistau, Šymkent e Astana, con sempre maggiore richiesta da parte delle donne che desiderano viaggiare in sicurezza.

RUSSIA

Gli studenti dell’Istituto di San Pietroburgo per il cinema e la televisione hanno inviato un appello al ministero russo della cultura per verificare le ragioni dei licenziamenti di massa degli insegnanti e registi dalle cattedre cinematografiche, in seguito a una disposizione che obbliga studenti e docenti a concordare le pellicole di studio con un’apposita commissione.