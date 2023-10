Le notizie di oggi: Il numero dei prigionieri politici in Russia è cresciuto di 15 volte negli ultimi anni. L’escalation - anche nucleare - di Pyongyang preoccupa i Paesi dell’area che si sono incontrati con gli Usa a Giakarta. L’India accellera nella corsa allo spazio con l’obiettivo di portare un astronauta sulla Luna entro il 2040. La dengue cresce anche in Vietnam.

ISRAELE - PALESTINA

Secondo le autorità palestinesi del territorio assediato di Gaza, almeno 500 persone sono state uccise in un bombardardamento israeliano contro l'ospedalea al-Ahli. Israele si difende sostenendo che la causa sia stato un missile palestinese che avrebbe sbagliato traiettoria. "L'OMS condanna l'attacco all'ospedale", ha detto il direttore generale dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che i primi rapporti indicano "centinaia di morti e altrettanti feriti” “Chiediamo la protezione immediata dei civili e dell’assistenza sanitaria e la revoca degli ordini di evacuazione”.

MEDIO ORIENTE - USA

Doveva essere uno dei momenti chiave dell’odierna visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Medio Oriente: la tappa in Giordania per incontrare il leader dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il presidente egiziano Al Sisi e altri leader arabi nel mezzo degli incessanti bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. La Giordania ha annullato il vertice seguito dell’attacco aereo israeliano che ha colpito l’ospedale arabo Al-Ahli nella città di Gaza, uccidendo almeno 500 persone. Biden è comunque arrivato in Israele per la sua visita.

RUSSIA

Secondo i calcoli dell’agenzia Kholod, il numero dei prigionieri politici in Russia è cresciuto di 15 volte negli ultimi 9 anni, e la maggior parte di essi è perseguitato per motivi religiosi. A marzo 2014 erano in tutto 40 persone, a ottobre 2024 hanno superato i 600, dei quali 420 tra Testimoni di Geova, pentecostali e membri di varie organizzazioni religiose “indesiderate”.

COREA DEL NORD

Martedì alti diplomatici di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono incontrati in Indonesia per capire come fronteggiare i trasferimenti di armi tra Corea del Nord e Russia che rappresentano una minaccia per la sicurezza dell’area e anche quella globale. Durante l’incontro di Giakarta, i diplomatici hanno anche affrontato i pericoli dei programmi di sviluppo nucleare e missilistico di Pyongyang, nonché delle sue attività informatiche, per la regione dell'Indo-Pacifico.

VIETNAM

Il ministero della Sanità del Vietnam ha segnalato 99.639 casi di febbre dengue nel Paese con 27 decessi dall’inizio del 2023. Il numero di nuovi casi nell'ultima settimana è diminuito rispetto alla settimana precedente, ma i contagi nella capitale Hanoi non accennano a calare.

RUSSIA - FRANCIA

Dopo l’attentato alla scuola francese di Arras, in cui ha perso la vita un insegnante e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite, la Francia sta decidendo di espellere dal Paese circa sessanta cittadini russi, per lo più ceceni, qualificati come estremisti e islamisti radicali, come ha comunicato il ministro degli interni Gérald Darmanin.

HONG KONG

Hong Kong è pronta a consentire alle sue università pubbliche di raddoppiare il numero di ammissioni di studenti universitari non locali nel prossimo anno. Le quote passeranno dal 20% dei posti, finanziati con fondi pubblici, al 40%. La nuova proposta mira a rendere la città “un centro internazionale di istruzione superiore”.

INDIA

L’India punta forte alla conquista dello spazio: il primo obiettivo è la costruzione di una prima stazione spaziale indiana entro il 2035. Lo slancio verso le stelle arriva dopo che ad agosto, l’India è diventata il primo paese a far atterrare una navicella spaziale sul polo sud della Luna, e a settembre ha lanciato un razzo per studiare il Sole. L’obiettivo finale è portare un astronauta sulla Luna entro il 2040.