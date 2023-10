Le notizie di oggi: Pyongyang ha condannato a tre anni una donna per aver parlato al telefono con la figlia fuggita in Corea del Sud. Una persona su sette nei Paesi del Sud-est asiatico soffre per una malattia mentale, ancora oggi considerata uno stigma. Un nuovo (e potente) terremoto ha colpito questa mattina l’Afghanistan. Arundhati Roy rischia un processo per un discorso pubblico del 2010 sul Kashmir. Confermata con 154 voti la presenza di Pechino nel Consiglio Onu per i diritti umani.

ISRAELE - PALESTINA

Nella notte l’aviazione israeliana ha centrato oltre 200 obiettivi a Gaza, ritenuti appartenenti al movimento di Hamas. Intanto il bilancio delle vittime ha superato le 2100, con 1200 morti sul fronte israeliano e circa 950 nella Striscia fra i palestinesi. Testimonianze da Gaza e Israele parlano violenze e devastazioni “mai sperimentate” prima in decenni di conflitto, a partire dal “massacro di civili” di Hamas, mentre “nessuno è al sicuro” nella Striscia. Oggi in Cisgiordania migliaia di palestinesi in protesta contro i raid. Registrati anche lanci di razzi verso Israele da Siria e Libano.

COREA

Pyongyang ha condannato una donna a tre anni di prigione per aver parlato al telefono con la figlia, fuggita in precedenza dal Paese e oggi vive in Corea del Sud. A raccontarlo è Radio Free Asia (Rfa), secondo cui un’altra donna - che ha organizzato la chiamata fra le due - dovrà invece scontare un anno ai lavori forzati mentre la sua famiglia sarà costretta all’esilio in una zona remota.

ASIA SUD-EST

Lo stigma causato dalla malattia mentale nei Paesi del Sud-est asiatico è ancora oggi diffusa, sebbene una persona su sette nella regione soffra di un disturbo o patologia e la differenze nei trattamenti e nelle cure in alcune nazioni sia “enorme”. È l’allarme lanciato dall’Oms, secondo cui 260 milioni di persone circa presentano problemi o malattie mentali, senza ricevere un trattamento.

AFGHANISTAN

Un nuovo, potente sisma ha colpito il nord-ovest dell’Afghanistan mentre i soccorritori avevano deciso di interrompere le operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti del devastante terremoto del 7 ottobre scorso che ha causato oltre 2400 vittime accertate e migliaia di feriti. Molte le case rase al suolo nell’area di Herat. A ostacolare gli interventi la criticità delle infrastrutture, deteriorate da decenni di guerra e mancanza di aiuti esteri.

INDIA

La 61enne scrittrice e attivista indiana Arundhati Roy rischia il processo per un discorso del 2010 sul Kashmir, tema sensibile nel Paese. In passato si era distinta come voce critica del governo, guidato dal premier Narendra Modi. Un alto funzionario di New Delhi ha concesso oggi il via libera ad una inchiesta penale depositata da anni in tribunale, per i reati di “sedizione” e “secessionismo”.

CINA - ONU

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto ieri i 15 nuovi Paesi membri del Consiglio Onu per i diritti umani, in cui è stata confermata la presenza per un secondo mandato della Cina, con un voto favorevole di 154 Stati. Esso è il principale organismo delle Nazioni Unite in tema di diritti umani e ha il compito di sostenere e promuovere le libertà fondamentali a livello globale.

RUSSIA

In uno dei principali siti di estrazione del gas in Russia, a Kovyktinsk nella regione siberiana di Irkutsk, i lavoratori hanno iniziato delle azioni di protesta contro i padroni della Gazprom. Questi ultimi stanno trattenendo gli stipendi per mancanza di fondi, con fasi alterne di sciopero per “non finire come schiavi” per il gas quasi interamente diretto verso la Cina.

A. CENTRALE - AMERICA

Cartelli sudamericani sempre più attivi nell’organizzare l’ingresso illegale negli Stati Uniti di cittadini dell’Asia centrale attraverso il Messico, come rivela Currentime. La rotta sull’asse Istanbul-Madrid-Bogota (o Panama e Managua), con passaggi a piedi tra Nicaragua e Honduras, poi Guatemala fino al Messico. I migranti vengono ingannati, depredati e fatti oggetto di violenze.