Le notizie di oggi: dopo Diwali tre città indiane stamattina sono risultate tra le 10 più inquinate al mondo. Lo Sri Lanka presenterà oggi il piano di bilancio per il 2024. Il governo vietnamita sta intensificando i controlli sulle miniere di sabbia. Libertà su cauzione per l'ex sentrice filippina Leila De Lima. In Russia aumentate del 70% le richieste di insegnanti cinesi. In Turkmenistan sono raddoppiati i suicidi tra le donne.

GAZA – INDONESIA

Mentre aumenta la pressione nella Striscia di Gaza, il personale medico volontario di Beit Lahia, dove ha sede l’ospedale indonesiano gestito dall’organizzazione Medical Emergency Rescue Committee, ha deciso che non abbandonerà la struttura. “All’ospedale indonesiano il personale riceve un pasto solo una volta al giorno all’ora di pranzo, che viene fornito dal vicino ospedale al-Shifa”, ha spiegato il medico volontario indonesiano Fikri Rofiul Haq nei giorni scorsi. Almeno tre neonati della struttura di al-Shifa sono morti a causa dell’interruzione della corrente.

INDIA

Oltre a New Delhi, altre due città indiane sono nella classifica delle 10 metropoli più inquinate al mondo questa mattina dopo i festeggiamenti per Diwali: Calcutta e Mumbai. Il problema dell’inquinamento dell’aria si ripresenta ogni inverno ed è aggravato dai fuochi d’artificio. I lavoratori del settore delle costruzioni, che a Delhi ha subito divieti e rallentamenti nel tentativo di diminuire il livello di polveri nell’aria, non hanno ricevuto la paga per diversi giorni, dicendo di non riuscire a sfamare le proprie famiglie.

SRI LANKA

Il presidente e ministro delle Finanze dello Sri Lanka, Ranil Wicremesinghe, dovrà oggi presentare il piano di bilancio per il 2024 varando riforme in linea con gli obiettivi del Fondo monetario internazionale, senza, allo stesso tempo, scontentare troppo la popolazione con un aumento delle tasse in una situazione di crisi economica. L’economia dello Sri Lanka si è contratta del 7,8% lo scorso anno, costringendolo il Paese al default. La banca centrale nazionale prevede una crescita del 3,3% nel 2024 dopo una contrazione economica del 2% nel 2023.

VIETNAM

Il governo vietnamita sta intensificando i controlli sulle miniere di sabbia, una delle risorse più commercializzate al mondo e ampiamente utilizzata nella regione anche per costruire isole artificiali. Il primo ministro Pham Minh Chinh ha inviato una nota a cinque ministeri affinché monitorino l’estrazione mineraria, soprattutto quella illegale che mette a rischio dal punto di vista ambientale il delta del Mekong, erodendo e facendo sprofondare il suolo, già danneggiato dalle dighe cinesi a nord.

FILIPPINE

Dopo quasi sette anni di carcere, questa mattina è stata concessa la libertà su cauzione all’ex senatrice Leila De Lima, accusata dal precedente presidente filippino, Rodrigo Duterte, di aver ricevuto denaro dal traffico di droga, ma che in realtà è sempre stata molto critica con l’amministrazione a causa delle violazioni dei diritti umani. Con l’arrivo al potere del presidente Ferdinand Marcos, che pare abbia ridimensionato la campagna anti-droga del predecessore, molti testimoni del processo hanno rivisto le loro testimonianze.

CINA - RUSSIA

Da una ricerca del sito russo Avito Rabota, specializzato nelle offerte di lavoro on-line, la richiesta di insegnanti di lingua cinese in Russia a novembre è superiore di quasi il 70% rispetto allo scorso anno, ed è in crescita anche la misura dei loro stipendi, di oltre il 60% rispetto all’11% degli insegnanti di altre materie, fino anche a 120 mila rubli al mese.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan negli ultimi tre anni sono raddoppiati i casi di suicidio di donne, a causa delle violenze domestiche e della crescente crisi economica e sociale, anche se la polizia rifiuta di fornire dati ufficiali in merito. A Lebap si sono date fuoco a breve distanza di tempo due donne poco più che trentenni, e un’abitante di Turkmenabat si è gettata dal ponte nell’Amu Darya.