Le notizie di oggi: anche tre vittime cinesi fra le migliaia di morti nella guerra fra Israele e Hamas. Decine di migranti filippini intentano una causa a impresa Usa per le condizioni di lavoro nei cantieri dei mondiali in Qatar. Pechino ha rimpatriato oltre 500 esuli nord-coreani a conclusione dei Giochi asiatici. Il Giappone vuole sciogliere la Chiesa dell’Unificazione. Il vettore low-cost flydubai è il primo vettore internazionale a operare a Kabul. Individuato candidato “di opposizione” per le elezioni in Russia del prossimo anno.

ISRAELE - PALESTINA

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione “entro 24 ore” di 1,1 milioni di palestinesi che vivono nella zona Nord di Gaza, che dovranno spostarsi a sud in previsione dell’imponente offensiva militare. Human Rights Watch (Hrw) ha accusato Israele di usare munizioni al fosforo bianco nelle operazioni a Gaza e in Libano, mettendo a rischio i civili di lesioni gravi e a lungo termine. In concomitanza con il venerdì di preghiera islamico Hamas ha invocato una giornata di “mobilitazione” generale. Netanyahu mostra le foto dei bambini massacrati.

CINA - ISRAELE

Il ministero degli Esteri ha confermato che vi sono almeno tre vittime cinesi nella guerra divampata fra Israele e Hamas. A questi si aggiungono diversi feriti e due dispersi, la cui sorte resta sconosciuta. Il portavoce Wang Wenbin aggiunge che Pechino segue da vicino l’escalation, lavora per la pace e la stabilità e rinnova al contempo l’invito alle parti per un immediato cessate il fuoco.

FILIPPINE - QATAR

Decine di migranti filippini che hanno lavorato alla costruzione degli stadi per il Mondiale di calcio 2022 in Qatar hanno intentato una causa contro l’impresa edile Usa Jacobs Solutions Inc, che li avrebbe sottoposti a condizioni pericolose e disumane. Essi sarebbero stati costretti a vivere in baracche anguste e sporche, lavorare anche 72 ore di fila al caldo torrido, senza cibo e acqua.

COREA - CINA

Pechino ha rimpatriato più di 500 fuggiaschi nord-coreani nei giorni successivi la chiusura dei Giochi asiatici di Hangzhou. La maggior parte degli esuli erano civili e religiosi, arrestati mentre cercavano di raggiungere la Corea del sud passando per il Paese, secondo una rotta migratoria conosciuta che coinvolge Tumen, Hunchun, Changbai, Dandong e Nanping. Protesta di Seoul.

GIAPPONE

Tokyo vuole ricorrere in tribunale per togliere alla Chiesa dell’Unificazione lo status legale di religione, eliminando le esenzioni fiscali e rendendo più difficile le operazioni del gruppo nel Paese. Noto anche setta di Moon, il movimento è finito al centro di un’inchiesta dopo l’uccisione dell’ex premier Shinzo Abe nel luglio 2022. L’assassino era convinto che Abe avesse legami con la setta.

AFGHANISTAN - EAU

Il vettore low-cost flydubai annuncia voli per Kabul. È la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i collegamenti con la capitale afghana dal ritiro delle forze Usa nel 2021, col ritorno al potere dei talebani. I voli bisettimanali inizieranno il 15 novembre. L’operatività dello scalo - distrutto - è cruciale per rilanciare l’economia. Kam Air e Ariana Afghan Airlines operano servizi limitati verso Dubai, Mosca, Islamabad e Istanbul.

RUSSIA

È stato individuato il “candidato dell’opposizione” per dare una facciata di credibilità alle presidenziale del 2024. Si tratterebbe del deputato municipale di Mosca Boris Nadeždin, esponente del partito liberale Yabloko, che avrebbe accettato con la benedizione del Cremlino, anche perché è figura indigesta per Aleksej Naval’nyj, il più autorevole esponente del fronte anti-Putin.

KIRGHIZISTAN

Il presidente russo Vladimir Putin è giunto in Kirghizistan per una visita ufficiale, primo viaggio all’estero nel 2023, dopo il pronunciamento nei suoi confronti del Tribunale dell’Aja per crimini di guerra. Il leader del Cremlino è stato ricevuto con tutti gli onori dal primo ministro di Biškek, Akylbek Žaparov prima vedere il presidente Sadyr Žaparov e partecipare all’incontro dei capi di Stato dell’Unione degli Stati Indipendenti (Sng).