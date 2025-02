Le notizie oggi: nuove truppe norcoreane al fronte della guerra con l'Ucraina a Kursk. A differenza della Corea del Sud in Giappone le nascite spono continuate a calare anche nel 2024. Le autorità cinesi vietano ai medici le prescrizioni di farmaci redatte con DeepSeek. Sono stati 663 milioni i pellegrini indù giunti in Uttar Pradesh per il Kumbh Mela.

ISRAELE-PALESTINA

Hamas nella notte ha consegnato a Israele tramite la Croce Rossa nella notte i corpi degli ultimi 4 ostaggi inseriti nella lista di 33 nomi associati alla prima fase del cessate il fuoco. Israele sta rilasciando i 600 detenuti palestinesi la cui liberazione era stata bloccata sabato come ritorsioni alle cerimonie organizzate da Hamas per la consegna degli ostaggi. Ai prigionieri palestinesi è stata fatta indossare una maglietta con stampata in arabo la scritta “Israele combatterà i propri nemici finché saranno eliminati”. Terminato questo scambio resta grande l’incertezza sulla seconda fase del cessate il fuoco che dovrebbe prevedere i negoziati sulla fine del conflitto, ma che non sono mai iniziati in queste settimane.

COREA DEL NORD-RUSSIA

Mentre si discute sulla fine del conflitto, la Corea del Nord sembra aver schierato altre truppe per sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina. Secondo l'intelligence della Corea del Sud le truppe nordcoreane sono tornate nella regione di Kursk a partire dalla prima settimana di febbraio. Tra gennaio e febbraio sarebbero stati trasportati a Kursk tra i 1.000 e i 3.000 soldati nordcoreani tramite navi cargo e aerei militari russi, nel secondo ciclo di dispiegamento di truppe.

GIAPPONE

A differenza della Corea del Sud che ha fatto registrare una prima inversione di rotta, in Giappone il numero di bambini nati Nel 2024 è sceso al minimo storico per il nono anno consecutivo, fermandosi a quota 720.988. Le nascite sono diminuite del 5% rispetto all'anno precedente, nonostante le misure adottate nel 2023 dal governo dell'ex primo ministro Fumio Kishida per incentivare la natalità. Combinato con il numero record di 1,62 milioni di decessi significa che per ogni nuovo nato sono morte più di due persone.

HONG KONG

Hong Kong punta a ridurre le spese tagliando 10.000 posti di lavoro nella pubblica amministrazione, nel tentativo di contenere il deficit in aumento. Lo ha detto il segretario alle Finanze Paul Chan, presentando il bilancio della città. Chan ha dichiarato che i tagli – da attuare entro aprile 2027 porteranno a una riduzione del 2% dei dipendenti pubblici. Il programma di consolidamento fiscale “rafforzato” prevede una riduzione cumulativa della spesa pubblica del 7% entro il 31 marzo 2028.

Hong Kong flags 10,000 civil service job cuts, AI push in bid to reverse huge deficit – CNA

CINA

Le autorità della provincia cinese dell’Henan hanno vietato ai medici che lavorano per cliniche online di utilizzare l'intelligenza artificiale per prescrivere farmaci ai pazienti. Il divieto è arrivato dopo segnalazioni su molti fornitori di servizi sanitari di tutto il Paese che si sarebbero affrettati ad adottare DeepSeek e altri strumenti di intelligenza artificiale, erodendo potenzialmente la fiducia nel sistema sanitario.

INDIA

Il Kumbh Mela - il più grande raduno religioso del mondo, durato 45 giorni e conclusosi ieri nell’Uttar Pradesh - secondo i dati ufficiali diffusi dal governo indiano ha radunato 663 milioni di pellegrini sulle rive del Gange. Ben 15,3 milioni di devoti si sono immersi al Triveni Sangam durante l'ultimo giorno.

TAGIKISTAN-CINA

Il ministro dei trasporti del Tagikistan, Azim Ibrokhim, ha firmato un accordo con il capo della filiale della compagnia cinese Zhejiang Communications Construction Group, Li Minkun, per la costruzione del più lungo ponte automobilistico di tutta l’Asia centrale, per 1,5 chilometri tra le sponde del fiume Surkhob nella provincia di Nurabad, per un investimento di circa 60 milioni di dollari entro 4 anni.