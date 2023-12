Le notizie di oggi: il premier giapponese dovrà sostituire il proprio braccio destro al governo. Il presidente indonesiano accusa il traffico di esseri umani per l'aumento degli arrivi dei Rohingya. Il Laos propone nuove riforme economiche che non convincono la popolazione. A causa dei cambiamenti climatici sta scomparendo un fiore sacro per le popolazioni indigene di Taiwan.

GAZA – ISRAELE

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla richiesta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di un cessate il fuoco immediato a Gaza, sostenendo che possa essere l’inizio di nuovi scontri ancora più feroci. Washington ha poi chiesto a Israele un maggiore impegno nella protezione dei civili palestinesi. Nei giorni scorsi sono state diffuse da Israele immagini di decine di uomini catturati e tenuti seminudi dalle forze di sicurezza israeliane, che sostenevano fossero combattenti di Hamas. In realtà diversi palestinesi hanno riconosciuto amici e parenti, che sono civili e non hanno niente a che fare con il gruppo armato.

GIAPPONE

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida intende sostituire il capo segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno che è stato accusato di essersi intascato 100 milioni di yen (69mila dollari) di fondi politici senza averli dichiarati negli ultimi cinque anni. Il capo segretario di gabinetto è de facto il numero due del premier. La partenza di Matsuno sarebbe un altro duro colpo al governo Kishida, che di recente ha visto il suo indice di gradimento del governo toccare un minimo storico dopo più di due anni in carica.

INDONESIA

Il presidente indonesiano Joko Widodo sostiene che dietro all’arrivo di migliaia di rifugiati Rohingya in Indonesia ci sia il traffico di esseri umani. Secondo l'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), più di 1.200 Rohingya, che in Myanmar sono una minoranza perseguitata, sono sbarcati in Indonesia da novembre. L’elevato numero di arrivi sta provocando sentimenti negativi e resistenze da parte della popolazione di Aceh, la regione più occidentale dove avviene la maggior parte degli sbarchi.

LAOS

Il primo ministro Sonexay Siphandone ha annunciato che il suo governo introdurrà nuove misure per affrontare i problemi economici del Paese, tra cui l'imposizione di controlli sui tassi di cambio e la regolamentazione dei prezzi dei prodotti alimentari, azioni che i lavoratori hanno criticato per essere già state attuate in passato e non aver portato a niente.

TAIWAN

L’orchidea bambù, un fiore sacro per le popolazioni indigene Tsou di Taiwan, sta scomparendo dall’isola a causa dei cambiamenti climatici. Chiamato “fiore di Dio”, viene utilizzato per tutti i tipi di cerimonie. Secondo le tribù autoctone non è più sufficientemente freddo in inverno per permettere ai boccioli di fiorire poi in primavera.

RUSSIA - CIPRO

Un gruppo di agenti dell’Fbi è giunto a Cipro dagli Stati Uniti, per aiutare la polizia locale a investigare sui casi di possibile violazione delle sanzioni da parte degli oligarchi russi, come scrive The Guardian, verificando le posizioni degli avvocati e dei contabili ciprioti in collegamento con la parte turca di Cipro, dove già da 10 anni sono attivi questi aggiramenti.

TAGIKISTAN

In occasione delle audizioni del comitato del Senato americano sulle questioni internazionali, il capo del comitato, senatore Ben Cardin ha rivolto un appello al presidente Emomali Rakhmon, affinché “cessino le repressioni dei manifestanti pacifici e dei leader dei movimenti sociali in Tagikistan, e anche tutte le forme di repressione transnazionale”, il tema che viene affrontato al Senato Usa, sulle azioni dei regimi autoritari contro i dissidenti all’estero.