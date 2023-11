Le notizie di oggi: In Nepal il terremoto più violento dal 2015 ha causato centinaia di morti, ma il bilancio potrebbe salire visto che intere aree sono irraggiungibili. In Cina e in Mongolia si fanno sentire gli effetti del cambiamento climatico: da 30 gradi a 0 in pochi giorni. Scoperta la truffa con cui molti uomini d’affari e funzionari russi riuscivano ad aggirare le sanzioni occidentali.

ISRAELE - PALESTINA

Un attacco aereo israeliano ha colpito un convoglio di ambulanze vicino all'ospedale al-Shifa nella Striscia di Gaza vicino al valico con l’Egitto. Sarebbero 15 persone uccise, 60 quelle ferite, secondo il Ministero della Sanità dell'enclave governata da Hamas. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Ghebreyesus, ha detto di essere “scioccato” dalla notizie di un attacco alle ambulanze: “Ribadiamo che i pazienti, gli operatori, le strutture sanitare e le ambulanze devono essere protetti in ogni momento”, ha aggiunto Ghebreyesus. L'esercito israeliano ha confermato l’attacco, sostenendo che l’intelligence ha valutato che fosse utilizzato da un'unità di Hamas per trasportare combattenti e armi.

NEPAL

Sono 140 le vittime ufficialmente riconosciute del terremoto che ha colpito la zona del Jajarkot, in Nepal che ha fatto tremare anche a Delhi, in India, diversi palazzi. Il sisma è avvenuto alle 23:47. di venerdì 3 novembre con una magnitudo 5,6 ed è il più mortale dal 2015, quando morirono circa 9.000 persone. Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché non sono riusciti a stabilire nessun contatto nella zona vicino all'epicentro, a circa 500 km a ovest della capitale Kathmandu, dove si sono avvertite anche altre le scosse. Il distretto ha una popolazione di 190 mila abitanti sparsi in diversi villaggi.

CINA - MONGOLIA

Le temperature nella Cina settentrionale e della Mongolia sono destinate a scendere dopo il secondo ottobre più caldo degli ultimi decenni, dopo il caldo record influenzato dal fenomeno climatico chiamato “El Nino”.

Nei deserti e nelle praterie della regione settentrionale della Cina e della Mongolia, le temperature massime sono sotto lo zero. Se le temperature gelide non sono rare in questo periodo dell'anno, il cambiamento improvviso è insolito dato che solo pochi giorni fa, un clima insolitamente caldo faceva registrare temperature record superiori a 30°C. Negli ultimi anni le condizioni meteorologiche dell’area sono diventate più estreme, danneggiando i terreni agricoli, causando ingenti perdite economiche e aumentando i timori sulla gravità dell’impatto del riscaldamento globale.

INDIA

Le autorità della capitale indiana hanno chiuso tutte le scuole primarie da giovedì a lunedì prossimo a causa dell’inquinamento atmosferico. E si prevede un ulteriore peggioramento nelle prossime due settimane. L'inquinamento atmosferico della città raggiunge il picco dal 1° al 15 novembre, quando aumenta il numero di incendi di stoppie nei vicini stati del Punjab e Haryana, come hanno dimostrato gli studi del Comitato per il controllo dell'inquinamento di Delhi. Tra giovedì e venerdì, la concentrazione di PM2.5 – particolato fine che può intasare i polmoni e causare numerose malattie – ha superato di otto volte il limite di sicurezza di 60 microgrammi per metro cubo.

RUSSIA

I giornalisti della sezione russa della Bbc, insieme ad altre agenzie, hanno scoperto una ditta appartenente a una cittadina russa, Viktoria Valkovskaja, la Alfa Consulting registrata alle Seychelles nel 2017, che ha creato 900 persone giuridiche in Gran Bretagna, grazie alle quali molti uomini d’affari e funzionari russi riuscivano ad aggirare le sanzioni occidentali.

GIAPPONE

Il Giappone ha ribadito la sicurezza del rilascio in mare delle acque reflue radioattive trattate dalla centrale nucleare di Fukushima, durante l’odierno incontro internazionale dei ministri dell'Ambiente che ha coinvolto anche quelli di Cina e Corea del Sud. "Abbiamo confermato che non vi è alcun impatto sulle persone e sull'ambiente", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente giapponese Shintaro Ito durante l'incontro di Nagoya, nel Giappone centrale. La Cina ha confermato le sua contrarietà alla scelta di Tokyo e ribadito il divieto sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi in Cina.

KIRGHIZISTAN

L’attivista russo del partito di opposizione “Blocco di sinistra”, Lev Skorjakin, rapito in Kirghizistan giorni fa e di cui si erano perse le tracce, è stato ritrovato dal suo avvocato con l’aiuto del gruppo di Memorial nella prigione moscovita di Butyrka, in cella d’isolamento. Da Biškek intendeva emigrare in Germania, ma gli era stato tolto il passaporto dai kirghisi.

BAHREIN

Oggi, sabato 4 novembre, alle ore 11.00, nella Cattedrale di Awali “Nostra Signora d’Arabia", Sua Eccellenza Mons. Aldo Berardi officia Messa di inaugurazione dell'Anno Giubilare e l'apertura della Porta Santa di Sant'Areta. Questa è una delle celebrazioni più importanti del Vicariato per commemorare la presenza dei cristiani - risalente al V secolo - nella penisola arabica. Le celebrazioni proseguiranno per un anno intero.