Le altre notizie del giorno: oltre 15mila i morti per il terremoto in Turchia e Siria. Grande parata militare a Pyongyang. Il carbone australiano torna in Cina. Il gigante taiwanese dell’hi-tech Foxconn investe in India. Chiesa greco-cattolica ucraina cambia calendario liturgico. Georgia: negati arresti domiciliari all’ex presidente Saakašvili.