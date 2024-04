Gerusalemme (AsiaNews) - All’ombra della guerra a Gaza, anche sul fronte interno israeliano si consumano attacchi, abusi e violazioni da parte di polizia, gruppi radicali e autorità governative che passano in gran parte sotto silenzio. Prova ne è quanto successo - di nuovo - ieri mattina verso le 11 nel quartiere armeno di Gerusalemme, in una zona denominata “Giardino delle Vacche” (Goveroun Bardez): le forze dell’ordine e un gruppo di coloni ebraici hanno cercato di attuare uno sfratto “illegale”, in un’area contesa da tempo al centro di una controversia finita anche nelle aule di tribunale. Il tentativo di esproprio, sottolinea una nota del Patriarcato armeno di Gerusalemme, “è iniziato con la distruzione delle proprietà” e con “assalti al clero e agli armeni locali”.

Gli avvocati che rappresentano la comunità armena di Gerusalemme hanno condannato il comportamento della polizia e dei coloni, che hanno beneficiato della “copertura” degli agenti nel tentativo di entrare illegalmente nel “Giardino”. L’obiettivo era di cacciare con la forza - e contro il diritto - gli armeni e di modificare lo status quo dell’area. Fonti rilanciate dal Tatoyan Foundation Center for Law and Justice riferiscono che le forze dell’ordine hanno “rimosso illegalmente” le barricate a protezione “senza un ordine del tribunale e preavviso”. A seguire è scoppiata “una rissa” tra membri della comunità “compreso il clero” e gli assalitori spalleggiati dalla polizia.

La nota del patriarcato armeno precisa che a guidare “lo sgombero era Assaf Harel”, ufficiale di polizia, e il gruppo di agenti intervenuti, seppure sollecitati, non ha saputo mostrare i documenti che autorizzavano l’operazione, compreso “l’allontanamento fisico dei sacerdoti”. “I permessi o gli ordini del tribunale - prosegue la dichiarazione - non sono stati presentati”, ma gli agenti hanno continuato a “proteggere e assistere i rappresentanti di Xana Gardens nella loro distruzione di proprietà”. “È chiaro che le provocazioni di oggi sono un tentativo di creare un precedente contro il quartiere armeno e le sue terre legittime. Continueremo a difendere la nostra posizione e chiederemo ai cristiani di tutto il mondo - conclude la nota patriarcale - di mettere in luce queste invasioni senza fine della pacifica comunità cristiana armena”.

La vicenda è esplosa nel maggio scorso, ma il contratto era stato firmato in gran segreto nel luglio 2021 e prevede l’affitto per quasi un secolo di “Cow’s Garden”, oggi un parcheggio utilizzato per recarsi al muro del pianto. L’uso - assieme ad altre proprietà menzionate nel contratto - da parte degli ebrei ha provocato l’ira degli armeni, che da tre anni si battono per tornare a disporne a pieno titolo. A originare lo scontro l’affitto per 99 anni - una cessione di fatto - di proprietà immobiliari a un imprenditore ebreo australiano dall’impero economico opaco, che muove da dietro le quinte. Di recente la comunità armena ha presentato ricorso in tribunale, con l’obiettivo di “invalidare” la locazione fra patriarcato e Xana Capital. L’azione si basa sul presupposto che i terreni sono detenuti in via fiduciaria a beneficio della comunità con un fondo waqf istituito oltre 400 anni fa e non possono essere venduti o affittati se la transazione non va a beneficio della comunità o è approvata.

Il prete “traditore” che ha mediato e sottoscritto l’atto è Baret Yeretzian, ex amministratore dei beni immobili del Patriarcato armeno di Gerusalemme, oggi in “esilio”. Con lui hanno operato il patriarca armeno ortodosso Nourhan Manougian, l’arcivescovo Sevan Gharibian e l’uomo d’affari Daniel Rubenstein (conosciuto come Danny Rothman), che intende costruire un hotel di lusso. La vicenda ha toccato anche la carica patriarcale, col primate armeno “sfiduciato” dalla comunità, parte dei fedeli ne hanno invocato le dimissioni, mentre Giordania e Palestina hanno “congelato” di fatto l’autorità, così come gli stessi “Accordi di Abramo”: una delle compagnie coinvolte, infatti, è la One&Only, con base a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (Eau).