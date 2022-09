Le notizie di oggi: il Pil saudita destinato a crescere col dato più elevato dell’ultimo decennio; Shanghai lancia un piano di sviluppo da 260 miliardi; l’Alta corte del Pakistan cancella le accuse di terrorismo all’ex premier Khan; a Cebu sorgerà una statua gigante di p. Pio, in un’area meta di pellegrinaggi; per il patriarcato di Mosca l’incontro fra il papa e Kirill ancora possibile e auspicabile.

GIAPPONE

Per la prima volta nella storia, i giapponesi oltre i 75 anni hanno superato il 15% del totale, toccando quota 19,37 milioni (+720mila). Una conferma del rapido invecchiamento della società nipponica, con un dato record quest’anno anche fra gli over 65 (36,27 milioni, pari al 29,1%). Il Sol Levante è in vetta alla classifica mondiale per società più anziana, seguito da Italia e Finlandia.

ARABIA SAUDITA

Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Arabia Saudita è destinato a crescere al tasso più elevato dell’ultimo decennio, con un valore del 7,5% nel 2022. Secondo i dati di S&P, il surplus previsto per il bilancio statale si aggira attorno al 6,3%. Per l’agenzia di rating in aumento anche la capacità produttiva nel lungo periodo grazie allo sviluppo delle finanze e a riforme economiche.

CINA

In mattinata le autorità di Shanghai hanno lanciato otto progetti infrastrutturali, per un valore complessivo di quasi 260 miliardi di euro. Al centro lo sviluppo di nuove energie e piani di mobilità per i cittadini fra cui il transito urbano, ferrovie e il miglioramento degli alloggi. Progetti specifici riguardano anche un parco ecologico, energia eolica off-shore, la sicurezza e acqua potabile.

PAKISTAN

L’Alta corte ha ordinato la cancellazione delle accuse di terrorismo contro l’ex primo ministro Imran Khan. L’incriminazione era legata a un intervento pubblico in cui avrebbe minacciato gli agenti di polizia, in risposta al mancato rilascio su cauzione di un suo collaboratore. Il procedimento passa dunque dal tribunale anti-terrorismo a una sezione penale ordinaria.

FILIPPINE

Su una collina che domina Cebu sorgerà una statua gigante di p. Pio, parte del santuario dedicato al santo di Pietralcina (Italia) nel villaggio di Pulangbato, meta di pellegrinaggi.

L’inaugurazione si è svolta il 17 settembre, alla presenza dell’arcivescovo mons. Jose Palma e dei membri della Comunità contemplativa di p. Pio. Ai piedi dell’opera verrà realizzato anche un oratorio.

RUSSIA - VATICANO

Il metropolita “degli Esteri” del patriarcato di Mosca Antonij ha ribadito che un secondo incontro di Kirill con papa Francesco è ancora possibile e auspicabile. Egli ha quindi aggiunto che Gerusalemme sarebbe il luogo ideale per realizzarlo, ma “ora la palla è nelle mani del Vaticano”.

TURKMENISTAN

Il divieto di interruzione della gravidanza, imposto di recente in Turkmenistan, non ha portato finora a una diminuzione del numero di aborti, come informa Radio Azattyk. Ciò che è cambiato è il forte aumenti delle tangenti che le donne devono pagare al personale medico, per concludere la gravidanza dopo la quinta settimana dal concepimento.