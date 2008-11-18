Le notizie di oggi: dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran l'Organizzazione Marittima Internazionale al lavoro per evacuare gradualmente gli 11mila marinai bloccati a Hormuz. Con 13 giorni di ritardo a Mumbai è arrivato oggi il monsone del sud-ovest. Il Vaticano conferma divieto di delegare ai laici l'omelia durante le liturgie. La Cina si riprende il primato del computer più veloce al mondo.

GIAPPONE

La Corte Suprema del Giappone ha confermato le decisioni dei tribunali inferiori che ordinano lo scioglimento della Chiesa dell’Unificazione, respingendo il ricorso presentato dal gruppo. Secondo i giudici il provvedimento non viola la Costituzione, che tutela la libertà di religione e di associazione. È la prima volta che la Corte Suprema rende definitiva la dissoluzione di un’organizzazione religiosa per atti illeciti ai sensi del Codice Civile. La richiesta di scioglimento era stata avanzata dal governo nel 2023, dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe nel 2022, collegato a presunti rapporti tra Abe e il gruppo.

GOLFO

A fronte dell’accordo che ha fermato almeno per il momento il conflitto tra USA, Israele e Iran l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha avviato l’evacuazione di oltre 11.000 marinai bloccati nello Stretto di Hormuz. Il segretario generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha dichiarato che l’operazione avverrà in collaborazione con Iran, Oman e gli altri Paesi costieri della regione. Con il miglioramento della situazione, il traffico marittimo è ripreso: lunedì sono transitate 36 navi commerciali, il numero più alto dall’inizio del conflitto. L’evacuazione sarà graduale per ridurre il rischio di collisioni e garantire la sicurezza della navigazione.

INDIA

Mumbai ha finalmente accolto l’arrivo del monsone di sud-ovest oggi, con un ritardo di 13 giorni rispetto alla data abituale dell’11 giugno. Le piogge, attese da tempo, hanno portato sollievo dopo settimane di caldo e umidità intensi. Tuttavia, le precipitazioni hanno causato notevoli disagi in diverse zone della città, con strade e sottopassaggi allagati che hanno compromesso la circolazione e le attività quotidiane.

VATICANO

In una risposta a una domanda posta dai vescovi tedeschi, il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha rigettato la possibilità di far tenere l’omelia in casi eccezionali a laici qualificati. Nella missiva indirizzata a monsignor Heiner Wilmer, presidente della Conferenza episcopale tedesca, il Dicastero, pur esprimendo apprezzamento per le preoccupazioni pastorali che hanno ispirato tale richiesta, sottolinea che non è una cosa possibile e che “la disciplina vigente non può essere derogata mediante un indulto, poiché l’omelia riservata al sacerdote o al diacono non è frutto di una mera norma disciplinare, ma deriva dalla natura stessa della liturgia”.

CINA

La Cina dopo nove anni è tornata leader mondiale nel campo dei sistemi computerizzati più veloci al mondo grazie a LineShine, un nuovo supercomputer presentato alla conferenza ISC 2026 di Amburgo. Raggiungendo una potenza sostenuta di 2,198 exaflop, è diventato il primo sistema a superare i due exaflop. Sviluppato presso il National Supercomputing Center in Shenzhen, combina calcolo scientifico e intelligenza artificiale sulla stessa piattaforma. Questa integrazione riflette l’evoluzione dei supercomputer, sempre più centrali nella ricerca basata su grandi quantità di dati e applicazioni di AI.

UCRAINA-BIELORUSSIA

In un'intervista sul canale televisivo ucraino Tsn, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato che il leader autoritario Aleksandr Lukašenko deve “intraprendere azioni concrete per dimostrare che la Bielorussia non sta aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina”, dando una settimana di tempo per rimuovere le stazioni ripetitrici in Bielorussia, che Kiev sostiene vengano utilizzate per dirigere gli attacchi dei droni russi in Ucraina. Da parte sua il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono "di avere contatti a breve" per discutere delle "minacce assolutamente aggressive" di Volodymyr Zelensky a Minsk.

TURKMENISTAN

Si è tenuto presso la moschea della Spiritualità Turkmenbaši a Kipčak un incontro delle personalità religiose del Paese, che hanno proposto di sostituire il Gran Muftì del Turkmenistan. Il presidente Serdar Berdymuhamedov ha quindi licenziato Jalkap Khodžagulyev dalla carica che ricopriva dall'estate del 2019, nominando al suo posto Rakhman Gurbanmyradov. Gli anziani hanno inoltre approvato la proposta di intitolare la moschea della città di Arkadag Arkadagyň Ruhy metjidi, la “Spiritualità di Arkadag”.