Le notizie di oggi: anche le Fillippine hanno siglato un'intesa commerciale con gli Stati Uniti, ha detto Trump. In Indonesia i militari cominceranno a produrre farmaci per la popolazione civile. Nuovo arresto a Hong Kong: 18enne accusato di aver scritto su un bagno parole "sediziose". Oltre 100 ong denunciano la fame e la carestia a Gaza.

GIAPPONE

Giappone e Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale in base al quale saranno imposti dazi del 15% sulle auto e altri prodotti giapponesi. In cambio, tra le varie misure, il Giappone aumenterà le importazioni di riso dagli Stati Uniti. L’accordo non copre le tariffe del 50% imposte da Washington sulle importazioni di acciaio e alluminio, secondo quanto annunciato da Tokyo, e non è stata riferita una data di entrata in vigore delle misure commerciali. Intanto resta incerta la sorte del premier Shigeru Ishiba uscito sconfitto dalle elezioni di domenica: dopo che in giornata numerose fonti avevano parlato di sue dimissioni a fine agosto, il primo ministro le ha smentite definendo "non vero" quanto riportarto. Anche all'interno del suo Partito Liberal Democratico starebbero però crescendo le pressioni per le dimissioni.

USA – FILIPPINE

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un’intesa anche con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. su una tariffa del 19% (un punto percentuale in meno rispetto a quanto minacciato nei mesi scorsi) sulle merci che saranno importate dagli Stati Uniti, ma come in altri casi precedenti, non sono stati rivelati molti altri dettagli. Trump ha annunciato anche che i due Paesi collaboreranno militarmente, ma anche in questo caso non sono stati rivelati dettagli.

INDONESIA

L’esercito indonesiano, che dispone di una propria agenzia per la distribuzione di farmaci tra le forze armate, inizierà a produrre medicinali anche per la popolazione civile, hanno annunciato ieri le autorità indonesiane. Si tratta di una misura che rientra in una progressiva espansione delle attività a cui i militari hanno cominciato ad avere accesso con l’arrivo al potere, lo scorso anno, del presidente Prabowo Subianto. La decisione è stata resa possibile dopo la revoca di una serie di norme varate dopo la fine della dittatura di Suharto nel 1998.

HONG KONG

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong per aver scritto parole “sedizione” in un bagno pubblico. Le forze dell’ordine hanno comunicato che i messaggi scritti dal giovane sono stati ritenuti fonte di odio, disprezzo o malcontento nei confronti dell'ordine costituzionale e delle autorità esecutive, legislative e giudiziarie della città, ed è stato ricordato ai cittadini che atti con intenti sedizioni possono portare fino a sette anni di reclusione. “I cittadini sono esortati a non violare la legge”, si legge nella dichiarazione della polizia.

INDIA

Secondo uno studio della Banca mondiale e del ministero dell'Edilizia abitativa e degli Affari urbani dell'India, le città indiane potrebbero creare il 70% in più dei nuovi posti di lavoro entro il 2030, ma potrebbero poi perdere 5 milioni di dollari all'anno a causa delle indondazioni cittadine. Secondo le previsioni la popolazione urbana entro il 2050 potrebbe arrivare a 951 milioni di persone, quasi il doppio rispetto ad ora, mentre le perdite in conseguenza alle alluvioni potrebbero attestarsi tra i 14 e i 30 milioni di dollari entro il 2070.

GAZA

Oltre 100 ong e agenzie che si occupano di aiuti umanitari hanno denunciato la diffusa carestia in corso a Gaza a causa del blocco degli aiuti imposto da Israele. Il ministero della Salute della Striscia ha dichiarato che solo nelle ultime 48 ore ci sono stati almeno 33 morti, di cui 12 bambini, per malnutrizione e fame. Nonostante le critiche, le autorità israeliane hanno dichiarato che 950 camion gestiti dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation, sono in attesa di poter distribuire beni essenziali alla popolazione.

RUSSIA

In Russia si verifica un pericoloso picco di infezione della meningite, con grave rischio per la vita, come documenta il comitato della Duma per la salute, con 1.266 casi tra gennaio e maggio, il 260% in più dell’anno precedente. Le autorità accusano per questo i migranti, ma il ministero della salute non ha inserito i necessari vaccini nella lista di quelli indispensabili.

MONGOLIA – KIRGHIZISTAN

Il presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, si è recato in visita ufficiale in Kirghizistan, firmando una serie di documenti bilaterali insieme al suo omologo locale Sadyr Žaparov, con riconoscimento delle patenti di guida, una condivisione delle risorse idriche e in vari settori commerciali e industriali, e anche nella cultura, nell’informazione e in altri campi.