di Mathias Hariyadi

La reggente del distretto di Purwakarta ha detto che il luogo di culto non ha ottenuto i permessi di costruzione. Secondo l'opposizione e i residente locali era possibile attuare altre soluzioni in attesa dei requisiti amministrativi.

Jakarta (AsiaNews) - Anne Ratna Mustika, a capo della reggenza di Purwakarta, nella provincia di Giava occidentale, ieri ha bloccato l’utilizzo di un luogo di culto utilizzato per le funzioni settimanali dalla Chiesa protestante locale.

La sua decisione è stata diffusa tramite un videomessaggio in cui la funzionaria spiega che la chiusura della chiesa temporanea nel villaggio di Cigelam si è resa necessaria perché causerebbe “disagi” tra la gente del posto, soprattutto tra la popolazione in prevalenza musulmana.

Durante l’esposizione pubblica, Mustika - al centro di un ciclone mediatico nelle scorse settimane dopo aver divorziato dal marito, capo del distretto prima della ex moglie - ha aggiunto che “la chiesa, di proprietà della Simalungun Protestant Christian Church (Gkps) di Purwakarta, non ha ancora ottenuto il permesso di costruzione legale” noto come Izin Mendirikan Bangunan o Imb. La governatrice locale ha poi sottolineato che in base ai regolamenti governativi più recenti sull’edilizia, ci sono due cose a cui la Chiesa non ha ancora adempiuto: “Mancano i documenti di autorizzazione e l’approvazione della comunità”. L’attuazione della decisione è stata affidata all’agenzia dei funzionari di Purwakarta.

I cristiani locali sostengono che le autorità come Mustika non abbiano alcuna tolleranza nei confronti delle minoranze religiose. "Sentiamo di non essere trattati in modo equo", ha dichiarato una residente cristiana che ha voluto rimanere anonima. "Come capo del distretto Mustika dovrebbe lasciare che i cristiani esercitino la loro fede indisturbati mentre completano tutti i requisiti amministrativi", ha aggiunto un altro residente.

Imelda Berwanty Purba, presidente del Central Leadership Council of the Indonesian Solidarity Party, ha dichiarato che “la reggente di Purwakarta può rilasciare un permesso temporaneo per una casa di culto. Se ci sono requisiti che non sono stati soddisfatti, dovrebbe proporre dialogo e deliberazioni per ottenere un Imb, non sigillare” la chiesa temporanea.