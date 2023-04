di Mathias Hariyadi

Bekasi (AsiaNews) - La comunità cattolica del distretto di Bekasi, nella provincia di Giava occidentale, potrà finalmente avere una chiesa dedicata a Madre Teresa di Calcutta. Il permesso per l’edificazione, atteso da anni, è stato consegnato l’altro giorno ufficialmente dal governatore Ridwan Kamil. Riguarda un terreno di 7.500 metri quadrati nella municipalità di Cikarang che era stato regolarmente acquistato anni fa dalla parrocchia locale.

Il problema nel rilascio della concessione per l’edificazione della chiesa era emerso nel 2012; su pressione di alcuni gruppi musulmani locali erano stati sollevati problemi di tipo burocratico per giustificare il mancato rilascio. Ora, invece, a meno di un anno dalle elezioni del febbraio 2024, un’amministrazione locale indipendente dai partiti ha sbloccato la pratica con una semplice modifica del piano urbanistico attraverso la quale è stata ammessa la presenza del luogo di culto in una zona commerciale. “Da quando sono stato insediato come capo distretto ad interim nel 2021 - ha dichiarato il responsabile dell’amministrazione Dani Ramdan - ho cercato di trovare una buona soluzione con tutte le parti per porre fine alla crisi”.

Ora dunque la comunità cattolica di Cikarang - che conta molte famiglie e da anni ormai si raduna per le liturgie in una sala della locale Catholic Trinity School - potrà avere la sua chiesa. Il parroco p. Antonius Suhardi Antara ha sottolineato ad AsiaNews che il buon esito della vicenda è stato possibile grazie ai “lunghi anni di buoni rapporti con tutte le parti nella circoscrizione di Bekasi e alla buona comunicazione con la nuova amministrazione. La posa della prima pietra della chiesa - ha aggiunto - avverrà nel mese di settembre, in ricordo della data di morte della patrona della parrocchia, Madre Teresa di Calcutta”.