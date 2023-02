Le altre notizie del giorno: la Cina addestrerà 5mila forze di sicurezza in diversi Paesi. Trattativa tra India e Germania per sei sottomarini. Problema febbre aviaria in Cambogia. Cresce disparità ricchezza in Corea del Sud. Ultranazionalisti siberiani prendono di mira un rabbino.

TURCHIA

Le autorità hanno arrestato il giornalista indipendente Mir Ali Koçer per aver condiviso su Twitter storie di sopravvissuti e soccorritori del terremoto che ha colpito il Paese il 6 febbraio. L’accusa nei suoi confronti è di aver fatto circolare “fake news”. Il governo Erdogan è criticato per la lenta reazione alla tragedia e per lo stato precario degli edifici crollati a causa del sisma.

CINA

Pechino progetta di addestrare 5mila forze di sicurezza di diversi Paesi in via di sviluppo. Antiterrorismo, cybersicurezza, sicurezza biologica e nuove tecnologie sono gli ambiti dell’impegno. Secondo diversi osservatori, l’iniziativa rientra negli sforzi cinesi per allargare la loro sfera d’influenza geopolitica.

INDIA-GERMANIA

Nella sua visita di oggi e domani a Delhi, il cancelliere tedesco discuterà anche un possibile progetto da 5,2 miliardi di dollari per la costruzione in India di sei sottomarini. Da tempo il governo indiano cerca di ammodernare il suo arsenale di sommergibili dinanzi alla crescente pressione cinese nell’Oceano Indiano.

CAMBOGIA

L’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione per la diffusione della febbre aviaria nel Paese. Le autorità locali hanno riscontrato due casi di trasmissione umana in una famiglia: morta la figlia 11enne di un uomo risultato contagiato.

COREA DEL SUD

Il reddito pro capite dell’0,1% dei sudcoreani più ricchi è 70 volte quello guadagnato dalla fascia media della popolazione. Lo rivela uno studio nazionale pubblicato oggi. I più agiati guadagno in media 1,4 milioni di dollari l’anno; un sudcoreano medio 20.155 dollari.

RUSSIA

I membri del Consiglio dei cittadini del Kuzbass, un gruppo ultranazionalista siberiano, hanno chiesto al governatore locale Sergej Tsivilev di verificare come possibile “agente straniero” il rabbino Menakhem Rabinovič di Novokuznetsk. Autore di libri legati al movimento chassidico, è accusato di diffondere “elementi di propaganda della superiorità del popolo ebraico”.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il tribunale internazionale dell’Aja ha accolto parzialmente l’appello armeno a disporre azioni punitive nei confronti degli azeri per il blocco del corridoio di Lačin. Il verdetto rigetta un appello analogo da parte di Baku, obbligando gli azeri a garantire la piena accessibilità della zona per tutti gli abitanti del Karabakh.