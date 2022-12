di Shafique Khokhar

Il vescovo di Faisalabad mons. Rehmat: "L'intolleranza nei confronti di qualsiasi gruppo danneggia tutta la società". Rinnovata la richiesta di provvedimenti legislativi per fermare la piaga delle conversioni forzate di ragazze minori per matrimonio.

Sahiwal (AsiaNews) – “L'intolleranza nei confronti di qualsiasi gruppo o comunità sociale danneggia tutta la società e mina i valori universali di uguaglianza e dignità umana”. Lo ha detto il vescovo di Faisalabad, mons. Joseph Indrias Rehmat, intervenendo ieri a Sahiwal alla conferenza "Dignità, libertà e giustizia per tutti", organizzata dall’ong Voice for Justice in occasione dell’odierna Giornata internazionale dei diritti umani che si celebra nell’anniversario dell’adozione da parte dell’Onu della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

L’appuntamento è stata l’occasione per esortare il governo pachistano ad intraprendere misure legali e amministrative per rafforzare lo Stato di diritto per affrontare le violazioni dei diritti umani e contrastare l'impunità, e garantire le libertà fondamentali per tutti, senza alcuna distinzione. Inoltre è stata rinnovata la richiesta di introdurre una modifica di legge che ponga fine alla piaga dei matrimoni infantili introducendo l’età minima di 18 anni e porti a considerare un reato le conversioni forzate in conformità con gli standard dei diritti umani. Alle autorità del Pakistan è stato infine chiesto di indagare sui casi di intimidazione e uccisione di giornalisti, avvocati e difensori dei diritti umani, assicurando i responsabili alla giustizia e intensificando gli sforzi per garantire un ambiente sicuro che li protegga dalla repressione e dalla violenza, in modo che possano svolgere efficacemente il loro lavoro.

Alla conferenza, insieme al presule, sono intervenuti Peer M. Hassan Chishti, Ashiknaz Khokar e il professor Jalil Butt. Nell’occasione sono stati anche consegnati i premi per i diritti umani a diverse personalità locali tra cui i giornalisti Asif Munawar e Sadiya Mazhar, l’attivista sociale Aqsa Kanwal, l’attivista per la pace Alweera Rashid e a Shazia George, già membro della Commissione del Punjab sullo status delle donne (PCSW).

Mons. Rehmat ha sottolineato anche la necessità di una politica che promuova la tolleranza religiosa e la coesione sociale, mentre gli opinionisti, compresi i leader religiosi e gli insegnanti, devono adottare narrazioni positive per contrastare l'intolleranza, i discorsi di odio e la violenza e promuovere il rispetto per la diversità all'interno e tra le rispettive comunità. Ha inoltre invitato a perseguire l'inclusione dei gruppi emarginati nelle politiche e nei processi decisionali che li riguardano, nonché in tutte le fasi dei processi di prevenzione e risoluzione dei conflitti.

In una dichiarazione, il presidente di Voice for Justice (VFJ), Joseph Jansen, ha riferito che i dati compilati dal PCSW mostrano un aumento della violenza contro le donne, con 9734 casi denunciati nel 2021 nella provincia del Punjab, tra cui casi di stupro (4598), violenza domestica (1415), bruciature con acido (34), uccisioni in nome dell'onore (197) e altri crimini. Ha inoltre affermato che le violenze sessuali con il pretesto delle conversioni religiose e dei matrimoni di ragazze minorenni appartenenti a comunità minoritarie sono incontrollate e rappresentano una grave minaccia per i diritti delle minoranze alla libertà religiosa. Pertanto - ha concluso - il governo deve promulgare una legge per fermare la pratica delle conversioni religiose forzate e attuare efficacemente le leggi a favore delle donne.