Attesi a Roma 32 milioni di pellegrini da tutto il mondo. In primavera l'incontro delle famiglie, dal 28 luglio al 3 agosto le giornate dei giovani, in novembre un momento particolare per le persone socialmente escluse. "Pellegrini di speranza" il motto dell'evento che andrà a intrecciarsi anche con le celebrazioni per i 1700 anni dal Concilio di Nicea.

Città del Vaticano (AsiaNews) - Dodici mesi di incontri giubilari per categorie di fedeli per essere davvero “pellegrini di speranza” per il mondo di oggi. Dalle famiglie ai giovani, dagli artisti ai detenuti: saranno le giornate a loro dedicate a scandire il Giubileo 2025, il cui calendario – insieme all’inno ufficiale e a una serie di altre iniziative – sono stati presentati oggi in una conferenza stampa in Vaticano da mons. Rino Fisichella, pro-prefetto della sezione per le Questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sui preparativi dell’appuntamento che fin dal 1300 ogni 25 anni scandisce la vita della Chiesa cattolica con al centro il gesto del pellegrinaggio per immergersi nella misericordia di Dio attraverso la pratica dell’indulgenza dei peccati.

Secondo le stime riprese in conferenza stampa da mons. Fisichella sono 32 milioni i pellegrini attesi a Roma per l’appuntamento che si aprirà nel dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa. Le date dell’inizio e della fine verranno rese note dal papa nella bolla di indizione, che com’è tradizione verrà promulgata nella solennità dell’Ascensione dell’anno precedente, cioè il 9 maggio 2024. Per aiutare la preparazione, però già oggi è stato reso noto il calendario degli eventi che raduneranno il numero più consistente di pellegrini. Tra i tanti spiccano le giornate giubilari degli ammalati (5-6 aprile), delle famiglie (30 maggio-1 giugno), dei catechisti (26-28 settembre) del mondo missionario (18-19 ottobre). Anche i giovani del mondo che quest’estate si ritroveranno a Lisbona con il papa per la Gmg, nel 2025 si daranno appuntamento a Roma per il loro Giubileo che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto. Infine il 15 e 16 novembre sono previste due giornate giubilari che vedranno al centro tutte le persone socialmente escluse.

Insieme al calendario è stato presentato oggi anche il sito internet www.iubilaeum2025.va, che sarà attivo da domani con materiali sul significato e i gesti del Giubileo. Da settembre su questo sito sarà anche attiva la piattaforma per la prenotazione della partecipazione agli eventi e al pellegrinaggio verso la Porta Santa. Quanto all’inno del Giubileo 2025, che ha per titolo il motto “Pellegrini di speranza” e il cui testo è stato scritto dal teologo Pierangelo Sequeri, per la parte musicale è frutto di un concorso che ha visto partecipare musicisti da 38 diversi Paesi. La melodia prescelta è opera dell’italiano Francesco Meneghello.

Infine, parlando delle commissioni che stanno lavorando alla preparazione del Giubileo, mons. Fisichella, ne ha citato anche una ecumenica che fornirà, non solo supporto per il dialogo interreligioso sul grande tema della speranza, ma contribuirà anche all’organizzazione delle celebrazioni per il millesettecentesimo anniversario del Concilio di Nicea che cade proprio nel 2025. “Una scadenza altamente significativa per tutti i cristiani - ha commentato il pro-prefetto - perché a Nicea si svolse il primo Concilio cristologico”.