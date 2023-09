di Alessandra Tamponi

La Johnny and Associates - una delle maggiori agenzie dei cantanti del J-pop - è stata travolta dalle accuse contro il suo fondatore (scomparso nel 2019) che nel corso di decenni avrebbe molestato centinaia di giovani artisti. Una vicenda tenuta nascosta per molto tempo nonostante le prime denunce fossero affiorate nel 1999. L'inadeguatezza delle misure per la protezione delle vittime in Giappone.

Tokyo (AsiaNews) - In Giappone uno scandalo legato a molestie sessuali in un'importante agenzia di talenti nel mondo della musica e dello spettacolo sta facendo tutte le difficoltà della società giapponese a fare i conti davvero con questa piaga. Durante una conferenza stampa tenutasi lo scorso 7 settembre, Julie K. Fujishima ha annunciato le sue dimissioni abbandonando il ruolo di presidente della Johnny and Associates e ammettendo per la prima volta la veridicità dietro le accuse di molestie sessuali mosse contro Johnny Kitagawa, fondatore della società nonché suo zio, scomparso nel 2019.

Fondata nel 1962, la Johnny and Associates è una delle maggiori agenzie di talenti del Giappone: prepara e promuove giovani star di sesso maschile ed è stata l’artefice della nascita di gruppi del calibro di SMAP, TOKIO e Arashi, che contano fan in tutto il continente asiatico. Dallo scorso marzo, tuttavia, si trova nell’occhio del ciclone a causa delle accuse di molestie sessuali mosse da diversi idol che negli anni hanno avuto a che fare con Johnny Kitagawa.

Le prime accuse in realtà risalgono al 1999, quando a rilanciarle fu il tabloid Shukan Bunshun. Solo quest’anno, però, in seguito a un documentario prodotto dalla BBC e a ulteriori denunce da parte delle sue vittime, la vicenda ha ricevuto l’attenzione che meritava, suscitando sdegno tra la popolazione giapponese. A maggio l’agenzia aveva nominato un team di esperti per portare avanti un’indagine indipendente. Questo studio, dopo aver intervistato 41 persone, ha stabilito che Johnny Kitagawa ha iniziato ad abusare sessualmente di ragazzi negli anni '50 e, dopo l’inaugurazione dell’agenzia, dagli anni '70 agli anni 2010. Il numero dei ragazzi e dei giovani uomini che hanno subito abusi e molestie sessuali potrebbe superare le diverse centinaia, con denunce di sesso orale o situazioni in cui si intrufolava nei loro letti di notte. Proprio a maggio, a seguito delle conclusioni degli esperti, Fujishima si scusò per la prima volta, negando però di essere a conoscenza dei crimini dello zio. Ora, a seguito di una nuova denuncia pubblica di un’altra star - Kauan Okamoto - ha deciso di dare le dimissioni.

Il caso dei Johnny’s juniors ha messo in luce non solo le misure inadeguate destinate alla protezione delle persone vittime di abusi sessuali in Giappone ma anche la cultura di omertà che circonda i casi di abusi sessuali. Nonostante le denunce circolassero da più di vent’anni le agenzie di informazione locali hanno fallito nel fare luce sulla vicenda, complici il potere detenuto dall’agenzia di Kitagawa e una cultura che rende difficile per le vittime farsi avanti e denunciare. Alle vittime che denunciano viene spesso chiesto dalle autorità di “riprodurre” l’atto, rendendo la denuncia una seconda violenza. Uno studio statistico del 2014 stimava in meno del 5% in Giappone gli individui che dopo aver subito violenze e abusi sessuali sceglierebbero poi di denunciare. Una percentuale che si riduce ulteriormente per i minori e le persone LGBTQ+.

Di fronte allo scandalo legato alla Johnny and Associates, il Giappone ora ha annunciato nuove misure per contrastare le molestie e gli abusi sessuali su minori, dichiarando che da settembre avrebbe fatto partire una linea di emergenza dedicata alle vittime di crimini sessuali di sesso maschile. La vicenda ha catturato anche l’attenzione delle Nazioni Unite, che hanno esortato non solo la Johnny and Associates ma anche le altre agenzie di intrattenimento a portare avanti “indagini trasparenti e legittime con scadenze precise”. In particolare Damilola Olawuyi, presidente del gruppo di lavoro dell’Onu su imprese e diritti umani, si è recato in Giappone a luglio per confrontarsi con funzionari del governo. Le sue dichiarazioni sono state accolte positivamente da diverse vittime che si sono fatte avanti per condividere la loro esperienza.